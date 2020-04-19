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【保你大】羅國森：BB要買保險　父母更要買

名人薈萃 11:04 2020/04/19

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上次提到，在疫情大流行的時候，一些初為人父或母的朋友特別緊張，BB一出世就想替他/她買保險，主要當然是醫療保險，生怕BB有病或遇意外，可以不用去政府醫院。我的準客戶Peggy的BB剛出世，便想到替他買保險。當我跟她談好BB的保障後，筆者提醒她，其實BB出世後，最需要保險的可能不是BB，而是作為父母的他們。

「我們是大人，身體相對壯碩，BB患病的機會比我們高呢！」Peggy似乎不明白筆者的意思。

「你說得沒錯，BB的抵抗力當然不及我們大人，但我所指的保險是各有不同，BB需要的，確實是住院醫療保險，而作為父母的，可能是人壽、意外和危疾呢！」

「我們確實沒想到自己的責任，一心把所有都放在BB身上！」

「我知道有些人在BB一出世就替他/她買齊幾種保險，其實BB不大需要人壽保障。」

「但我聽說BB這麼細，買人壽保險很便宜。」

「不錯，人壽保險是按年齡釐定保費，而且一經定了，在絕大部分情況下都不會加，所以愈細買就愈『便宜』。但問題是，保險的原意是，如果一個有工作能力，有收入的人，萬一遇到意外或疾病離世，好可能會影響了家人的生活，因他從此就不可以賺錢養家。愈是家庭支柱，他的人壽保障需要就愈大。但一個剛出世的BB，沒工作能力，也不需負起家庭責任，萬一有事離去，只會帶給家人感情上的創傷，而不會造成家人的經濟損失。所以，從專業的角度，BB仔是沒有太大的人壽保障需要！」Peggy很留心聽，幸好她一邊聽，一邊點頭，顯示她也同意這說法。

「你的意思是，我們生了小朋友之後，責任和負擔都增大了，反而應檢討一下自己的保險，尤其是人壽保險是否足夠，對嗎？」

「就是這樣了！」

「但我們應買多少人壽呢？」

「問得好！很多人都不知道應買多少，以前很多保險代理就用客人可負擔的保費來決定買多少！」

「即是說，如果我每月只能負擔2,000元，就用2,000元來做指標，看看可買到多少？」

「其實這是不專業的，計算客人的人壽保障需要有幾個方法，我認為最好還是用『需要』的原則，即計算一下BB出世後，直到他/她大學畢業，預算需用多少錢，這就是你和你先生需要增加的保障額了。」

「但我和先生已有一些保險了，我要扣除這些保額嗎？」

「理論上要的，但那個保額可能是妳們婚後，雙方給予對方的一個保障。因此我認為這保額不應扣除，萬一其中一個因病或意外離去，撫養BB的責任便會落在另一人身上，她/他就更需要額外保障了！」

「但可以扣除的，可能是你們現有的資產，主要是現金和其他流動資產。」

「如果是這樣的話，麻煩你幫我計一下，我們需要的額外保障需要了。」

「沒問題，你需要提供多一些收入和資產資料，只要我們再確認一些假設，包括通脹率和你們對BB將來的教育需要等等，我就可替你計算一下你和先生需要的額外保障額了！」

「好的！」

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撰文 : 羅國森

欄名 : 保你大

疫情 醫療保險 人壽保險

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