【新iPhone】iPhone SE 2020正式開賣！　實測訂購流程紅色最好賣？

▲ 「史上最低價」iPhone SE 2020終在今晚8點正式開賣喇！

蘋果於周三（15日）宣布，全新產品「史上最低價」iPhone SE 2020正式登場，而香港亦在今（17日）晚上8點正式開放預購喇！記者立刻實試iPhone SE的訂購流程，與各位果粉一齊試搶iPhone SE。

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作為蘋果史上最低價的電話產品iPhone SE，未知會否吸引更多用家購買！記者於晚上7時進入蘋果官網，發現蘋果特地更改主頁面，寫上「預訂快到了，預支週末好心情」提醒用家iPhone SE即將在晚上8時開放預訂。

記者晚上8時準時開啟官網，並能夠順利進入購買頁面，蘋果亦強調每位顧客只限購2部iPhone SE。是次iPhone SE 2020共有黑、白、紅3色，並配有64GB、128GB 和 256GB共3款容量選擇，價錢分別為3,399元、3,899元及4,699元。記者嘗試購買黑色128GB版本的iPhone SE，過程尚算順利，網站亦暫時順暢，只需4分鐘就購買完畢，送貨日期則為4月24日至27日。

▲ 記者晚上8時準時開啟官網，並能夠順利進入購買頁面，嘗試購買黑色128GB版本的iPhone SE。（蘋果官網截圖）

▲ 記者選擇送貨，而蘋果官網亦列明運送日期為4月24日至27日。（蘋果官網截圖）

開賣20分鐘，網站依然暢順，大部分機款出貨日期依然為4月24日至27日，僅有紅色256GB版本出貨日期改為4月27日至5月7日，並沒出現過往的「搶機潮」。值得一提的是，消費者現時在蘋果官網上購買紅色款式的產品，蘋果均會直接捐助 The Global Fund 基金，以對抗愛滋病。

▲ 開賣20分鐘，僅有紅色256GB版本出貨日期改為4月27日至5月7日。（蘋果官網截圖）

開賣接近半小時，紅色128GB的iPhone SE，送貨日期亦改為4月27日至5月7日，但其他顏色的iPhone SE則仍維持24日出貨，由此可見紅色比較受歡迎，但暫時仍未看到AOS網上訂購會沽清的跡象。

▲ 開賣接近半小時，紅色128GB的iPhone SE，送貨日期亦改為4月27日至5月7日。（蘋果官網截圖）

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記者：曾曉汶

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