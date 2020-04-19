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【iMoney理財】留家抗疫有乜做？　串流煲劇平台大比拚

理財智慧 20:21 2020/04/19

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新型肺炎疫症肆虐，留在家中「避疫」，很多人會全天候煲劇。買足版權的正版煲劇平台每月月費普遍只是一百幾十元，可享受高畫質的劇集娛樂，付出少少金錢可樂而不為？iMoney 為讀者盤點各大煲劇平台，留家抗疫不怕悶。

1. Netflix

Netflix按月收費，基本計劃月費低至63元，可於1個螢幕觀賞；標準計劃月費78元，可觀賞高畫質及於2個螢幕觀賞。至於質素最佳的高級計劃月費93元，可享超高質影片，而且可於4個螢幕觀賞。事實上，不少劇迷都與朋友夾份訂購高級計劃，4個人，一人一個播放裝置，每人每月只需付出約24元！

月費：最低63元，最高93元

畫質：最高支援4K（視乎購買方案及播放裝置）

播放平台：電腦、電視、手機、平板電腦

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2. NowE

NowE是電盈（00008）旗下的流動煲劇平台，中外劇集及電影數量豐富，多達9,000小時的中西電影、劇集、綜藝及體育節目。最重要是，即日起至6月8日，全港市民可免費任睇NowE的5條頻道，包括Now劇集台、Now爆谷台、MOViE MOViE PLAY等。讀者可前往NowE 網站（www.nowe.com）在主頁點選「立即換領」，登記帳戶，再輸入優惠代碼便可享免費服務，於電腦、App或Android TV盒觀看。

月費：免費2個月

畫質：最高支援4K（視乎購買方案及播放裝置）

播放平台：
電腦、手機、平板電腦、Android TV盒

3. Hmvod

註冊做Hmvod新會員可免費觀看一個月，其後收費按客戶自選的計劃，分別是每月48元，或一次過訂購6個月或12個月，6個月計劃收費238元（平均每月39.6元），12個月計劃收費438元（平均36.5元） 。平台每月會提供「點播點數」，觀看特定新上架電影會消耗「點播點數」，用盡點數又想觀看新片，便要額外付費。

另外csl、1010、3香港、中國聯通的流動電訊用戶，訂購Hmvod增值服務，簽約一年，月費可低至39元，兼享任選點播電影每月3套。

月費：48元，訂購12個月每月低至36.5元

畫質：最高支援4K（視乎購買方案及播放裝置）

播放平台：
電腦、手機、平板電腦、智能電視（三星及LG）

4. myTV Super

myTV Super是電視廣播（00511）的煲劇平台，最大賣點是可以觀看TVB龐大的劇集陣容，包括最新熱播劇及歷年的經典劇集。myTV Super基本版合約期1年，於電視觀看需用myTV Super解碼器，1年收費980元（平均每月81.7元），使用流動應用程式或網頁版觀看月費58元。至於可觀看所有電影、劇集頻道的myTV Gold，每月收費148元，需簽2年合約。

月費：最低58元（流動應用程式或網頁版）

畫質：最高支援4K（視乎購買方案及播放裝置）

播放平台：
電腦、手機、平板電腦、電視（連接解碼器）

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5. 黃Viu

ViuTV除了是免費電視台，它也提供兩個流動應用程式，分別俗稱「藍Viu」及「黃Viu」，因兩個應用程式標誌的底色分別是藍色和黃色。「藍Viu」讓觀眾在流動裝置上重溫ViuTV的節目，「黃Viu」則是免費煲劇平台，涵蓋韓劇、日劇、日本動畫等，例如近期大熱的韓劇《夫妻的世界》也可免費觀賞。「黃Viu」可免費煲劇，當然有一些限制，例如影片畫質較低，而且不能使用電視播放。想突破這些限制，便要登記成為升級會員，每月收費28元，每季78元（每月平均26元）或每年248元（每月平均21元），可享無限下載影片、全高清畫質、可於電視播放。csl電訊用戶，登記成為升級會員，月費18元，簽約1年的話月費低至8元。

月費：免費；升級會員最低21元

畫質：最高全高清（限升級會員）

播放平台：
電腦、手機、平板電腦、電視（限升級會員）

節錄自第652期《iMoney Focus》財富由理起。

 

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撰文 : 葉卓偉

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