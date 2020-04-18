【iMoney專欄】不能自控狂洗手　可能是患上強迫症？

不停的洗手、噴灑消毒液，對所有公共物品如門柄等採取零接觸策略，類似經驗在新冠肺炎疫情的陰霾下，已成市民生活常態。有否想過，若發現自己不能控制一些基本衛生以外的行為、明知沒需要卻不能自控地重複，其實可能是患上了強迫症？

強迫症屬焦慮症的一種，成因與壓力有關。尤其是在疫情下，心理壓力來源不限於感染風險，更包括生活和工作方式的改變，以至經濟壓力等；若有家族病史，患病機會更比一般人高5倍。一般青少年至20、30歲是病發高峰期。

愈抑壓便愈焦慮

強迫症的病徵可分為思想及行為兩方面。強迫思想是指重覆及突然出現的意念、聲音、影像或是衝動。這些思想會令人不安，尤其是當患者企圖刻意迴避，更會帶來極大焦慮。部分強迫思想出現在患者接觸特定物件後，例如按𨋢掣後覺得不潔，日後乘搭電梯便出現相同想法。亦有強迫思想不由事物引發，而是在腦海裡突然浮現聲音、影像或衝動，例如經常有想傷害別人的念頭、憶起某些血腥畫面，又或是經常縈繞著某段音樂。患者希望驅走這些思想，偏偏愈迴避愈是焦慮。

而強迫行為亦有多種不同形式，如堅持在心中默數某個數字、重複做一些沒意義的儀式、或是明知手袋裏已放了紙巾消毒液，仍反覆不斷地檢查有否遺漏。這些重複行為會擾亂患者的日常生活，令他們嘗試極力擺脫。可惜和強迫思想一樣，愈是抑壓便愈是焦慮，以致有些長期患者放棄抵抗，接受這些不必要的重複行為為生活的一部分。

學習放鬆及面對

研究指出，藥物加上心理治療有效醫治強迫症。強迫症與血清素和多巴胺有關，若腦部某些區域的分泌失衡，便會誘發強迫症，因此可以利用調節分泌的藥物，調整大腦功能。約六至八成病人對藥物反應理想。而心理治療則針對處理病者的思想，並改變其行為。強迫症病人主要因為逃避心態而導致焦慮，因此治療的其中一個元素，是引導患者反思自己的想法是否合理。當病人能完全掌握想法上的謬誤，便可嘗試抑壓和抵抗這些想法，並同時學習如何去放鬆，由消極逃避改為積極面對。

強迫症雖然不是絕症，且在這場重大醫療危機下，許多隱藏患者都把重複行為合理化。畢竟此症往往對患者以至其家人帶來極大困擾，患者很多時候更是「有苦自己知」。因此若有懷疑，應盡快尋求專業協助，讓生活重回正軌。

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