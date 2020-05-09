【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵

蘋果終於推出新一代iPhone SE，4月24日開始付運。對蘋果來說，新iPhone SE的上市有3大意義：擴大iPhone版圖、應對環球經濟衰退、檢查供應鏈的復原程度。

擴版圖，搶攻中階手機市場

撐業績，應對環球經濟衰退

保信譽，實戰測試復原程度

首先，新iPhone SE的入場價為3399港元，美國售價低至399美元（約3112港元），除了沒有雙鏡頭，硬件配置幾乎與入場價貴2600港元的iPhone 11看齊。

如此具競爭力的價格，對部分忠誠度低的Android手機用家來說，無疑是轉投iOS陣營的一大良機，正好讓蘋果（Apple，美：AAPL）擴大iPhone的版圖，穩住公司最重要的收入來源。

對於3千元起步的中階機市場，新iPhone SE配備的A13晶片，暫時難以找到級數接近的Android手機，畢竟華為、三星等級數相若的中價手機，目前要賣4千多元。難怪新iPhone SE上周三公布價單後，立即成為各大討論區的熱話，不少Android陣營的用家也感到動心。

以用了多年iPhone的筆者為例，家中長輩短期內若需要更換手機，基本上也會推薦新iPhone SE；一來實在抵用，以中階機的價格可買到高階機的性能；二來方便自己解答長輩們使用手機時的疑問，無需再像往時一樣，上網四處找尋Android手機何以與iPhone用法不同。

蘋果新iPhone SE售價3399起 周五晚上8時預訂

其次，新冠肺炎疫情令環球經濟陷入衰退，需時復甦，未來1至2年願意花錢購買或更換高價手機的人必然大減，一直主打高端市場的蘋果將首當其衝。分析師推算，iPhone SE過往約佔iPhone整體銷售的7%，對每年數百億收入的蘋果而言，無疑是微不足道。

雖然蘋果近年積極轉型，銳意加強服務，如Apple Music、iTunes等，而且持續獲得令人滿意的增長，但iPhone始終穩佔蘋果收入的半壁江山，若收入突然大跌，勢必禍及業績及股價表現。

行政總裁庫克（Tim Cook）2月中旬已因疫情影響生產，導致多國門店停業，多年來首次發出盈警。加上，iPhone 5G可能因為疫情打亂供應鏈而延期推出，蘋果管理層為免增添不必要的煩惱，自然希望新iPhone SE的及時面世，可暫時支持公司的業績。

【新冠肺炎】蘋果雙重打擊 首間發盈警巨企 依賴中國生產和市場

最後，各界一直對iPhone 5G寄予厚望，更視為蘋果新一輪換機潮的觸發點，有望刺激業績爆升及股價再創新高。惟新冠肺炎疫情今年爆發，演變為全球大流行，卻令iPhone 5G能否按傳統於9月下旬上市都成疑問，甚至傳出要延至12月、勉強趕及聖誕假期前推出的消息。

iPhone 5G能否順利於今年推出，無論是後方的生產線、中間的物流鏈、前方的銷售點，均是缺一不可的環節。

新iPhone SE正好為iPhone 5G試水溫，以實戰測試各個環節的復原程度，一旦發現有任何不暢順或不妥，蘋果還有時間作出補救，否則寧願推遲上市，也好過未能及時付運，失信於客人。

【iPhone SE】蘋果試水溫 新手機測試企業復原力

2020年是蘋果為首手機廠商的黃金年份，皆因5G網絡已於多地開始運作，一眾大廠可謂不容有失。

新iPhone SE若能成功，不但反映新冠肺炎疫情如此百年一遇的衝擊，蘋果亦有足夠能力化解，更是管理層向股東證明自己能力的好機會，體現「股神」巴菲特（Warren Buffett）的名言：「買股票既看公司前景，更看管理層能力。」

新iPhone SE姍姍來遲 疫情困擾蘋果有苦難言

【新冠肺炎】蘋果流下第一滴血 其他企業恐更傷

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品