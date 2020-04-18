【留家娛樂】Apple Music 網頁版正式啟用　同步聽歌更自由

▲ 蘋果終於正式推出Apple Music網頁，用戶們在家抗疫時，便可邊用電腦邊聽歌，再添娛樂選擇了！

蘋果公司（Apple）去年9月宣布推出Apple Music網頁版測試，日前終於正式推出Apple Music網頁。Apple Music用戶們在家抗疫時，便可邊用電腦邊聽歌，再添娛樂選擇了！

現時Apple Music的訂閱用戶毋須再透過iTunes或應用程式，也可登入【music.apple.com】，在網頁最下方選擇地區聽歌。

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同步用戶播放列表

Apple Music網頁版已同步至用戶的音樂庫及播放列表，具備基本功能如搜尋、「為你推薦」(For You)，以及廣播功能等。

此外，將於香港時間4月19日凌晨2點起開始的全球電視廣播和串流特備音樂節目「One World: Together At Home」，亦可在Apple Music上收看。其餘收看平台則包括Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、Apple TV、JOOX等。

責任編輯：張寶燕

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