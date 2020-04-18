【有盈退休】曾智華：衝動移民十九後悔

今期突然談移民，因信箱出現了一封「引誘信」︰塞浦路斯入籍計劃，投資200萬歐元再捐15萬歐元獲歐盟護照。沒丁點興趣，即掉垃圾筒。

《iMoney》讀者，多屬中上階層，年長的多曾有移民經驗，年輕的，也可能正申請又或計劃稍後移民。小弟朋友，極多回流移民。

移民，頗似做生意及做馬主，渴求的時候，一切非常美好，當事人亦必會說服自己，決定是正確的，故此，心理上抗拒研究一旦失敗會如何，面對的downside又有幾嚴重，後悔時點補鑊？

一如大量同輩，筆者亦曾在八十年代移民加拿大。決定去時，當然也曾催眠自己......加拿大風光明媚，居住環境優美，中等經濟能力已可養車養船，全部客觀條件，皆非香港可比。此外，教育制度良好，適合培育後代。一幅幅美麗圖畫浮現腦際。

當時，可有衝動？當然！事實，根本從未真正理解甚麼是移民生活。結果如何？一個星期已覺不妥，一個月後開始後悔，3個月後部署回流返香港！

為何如此？生活環境與幻想有極大偏差？不是。筆者真的擁有大屋、大車及一艘小型遊艇。空氣，非常清新，處處是綠色，空間感大到難以想像。當地人亦非常有禮貌及具教養。那為何後悔？無他，失去香港，才知香港在自己內心的重要性。

大部分香港移民，多會發覺︰ （一）心繫香港，日夜掛念； （二）離不開吃廣東菜，結交同聲同氣的香港人； （三）沒有人明顯表態，但你心知當地人歧視你（今次疫情後更嚴重！）； （四）無論有多大本領，都不能打入主流社會，進入政治及商界最高權力階層； （四）打工一族永遠有個「玻璃天花」，不容你升破； （五）歷史背景及文化水土不服，對國家無法孕育歸屬感做異國人，公餘仍只看香港新聞。

更重要，日日問自己︰筆者為乜要在此呆下去而放棄在香港大展拳腳及作出貢獻的機會。幸運的，可以選擇回流。無條件回流的，若慢慢適應安定下來，最理想。否則，很易鬱出情緒病、各種隱疾甚或家庭破裂，悲劇收場。

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