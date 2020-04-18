【致命漏洞】聯網車藏安全漏洞　恐致資料外洩及生命危險

▲ 現時汽車都能聯網，但當中的安全系統出現漏洞，或直接危害駕駛者安全。

來到數碼時代，汽車亦迎來聯網世紀，唯近日有調查發現，福特（Ford）和福士（Volkswagen）汽車有重大安全漏洞，或使車主資料被竊，甚至有生命危險。

英國消費者權益組織旗下《Which?》雜誌近日測試報導指，在福特Focus及福士Polo兩款暢銷車款時發現安全漏洞，兩車款皆配備聯網技術。《Which?》警告，該安全漏洞會使汽車暴露在惡意黑客攻擊之下，黑客能藉此竊取資料，或發送誤導資訊至汽車管理系統。雜誌亦指責車商在安全方面太掉以輕心。

《Which?》與網路安全諮詢公司Context Information Security的網絡安全專家團隊合作，檢測汽車聯網技術系統背後的電腦系統。他們發現可透過關閉控制系統命令，入侵福士Polo的資訊娛樂單元，存取手機連絡人與位置歷史紀錄等數據。他們還發現，只要簡單將汽車前頭「VW」標誌移開，就能存取雷達模組，黑客亦能篡改汽車防撞偵測安全系統。

該團隊亦在福特汽車發現，可簡單透過一台電腦和從亞馬遜購得的25件小工具，攔截胎壓監測系統資訊，輪胎明明沒有氣卻可顯示輪胎有氣，或令駕駛者安全受威脅。

此外，透過入侵Focus的控制器區域網路，也能找到福特底特律工廠電腦系統的Wi-Fi細節與密碼，能找到有關使用者駕駛習慣和位置歷史紀錄的詳細資訊。

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英雜誌：車廠對安全掉以輕心

《Which?》雜誌編輯Lisa Barber表示，目前大多汽車裝有功能強大電腦系統，但系統都缺乏完善安全監管機制，黑客能輕易攻擊，進而將駕駛的安全和個人資料置於危險環境之中。，她建議，政府應該致力確保汽車設計內建適當的安全機制。

福特表示，胎壓監控技術並非福特獨有，且攻擊只能透過「容易看到的輔助天線」辦到。福特補充，這些資訊是在汽車所有人同意的情況下儲存，並拒絕進一步評論。

福士汽車亦反駁，此破解的資訊娛樂系統位於「汽車單獨區域，不可能在不被察覺的情況下對其他關鍵控制單元造成影響」，並補充測試發現的都沒有「對駕駛或乘客構成任何直接危險」。福士又指，《Which?》裡面所指的攻擊情況，都需花費不少心力才能攻入車載系統。

責任編輯：李彥煒

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