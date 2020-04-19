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【iMoney生意經】停課不停學　雲端學習平台助遙距教學

環球政經 11:50 2020/04/19

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新冠肺炎疫情持續，突如其來的停課，殺家長、學校以及補習社一個措手不及。復課無期，補習社的生意大受影響，網龍（00777）旗下的解決方案供應商創奇思（Cherrypicks），在AWS（Amazon Web Services）團隊幫助下，斥資過百萬元建立雲端學習平台Kontinuum，方便日校及補習社的老師遙距授課。

創奇思行政總裁趙子翹表示，Kontinuum可讓老師上載及儲存教學相關文件和影片，提供1TB上傳容量，每份文件或影片的上載容量上限為500MB，容量之大，有別於坊間的免費雲端服務。他又提到，自己是兩孩之父，明白現時小學生多以紙本功課為主，故在平台上提供可批改紙本功課的功能，這成為平台其中一個賣點。 學生在完成紙本功課後，拍照上載到平台，老師就可以利用平台上的電子批改工具，完成批改。

設水印防盜用教材

透過綫上學習、遙距授課，令人擔心的還有教材的知識產權問題，如何避免抄襲是非常重要的一環。趙子翹指，平台會以AES 256加密，保護學校教材，亦提供水印（Watermark），防止用戶輕易復製擷取。老師亦可以透過平台監察學生的學習進度，可向每位學生制定適合的教材。

趙子翹直言︰「雖然平台在疫情期間推出，但並非只為了疫情，網上教學是一個新的學習模式，是一個新趨勢。」創奇思及AWS的30至40人團隊，花了約兩個星期時間籌備平台。平台在2月推出，現已有150間中小學登記使用，他預計，未來費用可以低至每位學生月費20元起，希望2年內回本。

節錄自第652期《iMoney Focus》字裏行間。

 

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撰文 : 楊子瑩

知識產權 疫情 雲端 網龍（00777） Amazon AWS 雲端 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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