【iMoney名人專訪】離開18年「親生仔」御藥堂　 陳恩德：可能啲人好憎我！

「有人叫我做『逆境大王』，我又唔係好覺......雖然我真係鑊鑊都『逆』，唉，好鬼慘！係都要我跌一跌，先可以爬返上嚟。」曾經掌管保健品品牌「御藥堂」18年的陳恩德（Mark）如是說，人生上半場靠炒賣股票、玩期指，坐擁千萬身家，過上夜夜笙歌的生活。年少得志，沒想到九七年一場金融風暴，令他一舖清袋，還欠下過百萬「街數」破產收場。人生下半場陳恩德靠「御藥堂」賣板藍根和蟲草逆轉人生致富，不過，近日他離開打拼多年的「心血結晶」御藥堂，重新出發。

未正式和記者打招呼之前，陳恩德已一早坐在房內靜候，認真地看着手中的問題紙做準備，神態自若，與早前報道中流露不忿已有很大出入。「係唔捨得，但已經接受咗啦！」陳恩德面露微笑道，他坦言曾經掙扎過一段時間，畢竟御藥堂是他的「親生仔」，18年間由低做起的點滴、帶領團隊打的每一次勝仗都令他歷歷在目，不過天下無不散之筵席，最後陳恩德還是選擇了「放低」。

▲ 陳恩德購入第一部送貨車後每日都跟車送貨。(受訪者提供)

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陳恩德半開玩笑半認真地說︰「可能啲人好憎我， 我係公司出名惡， 我鬧完就無事，但員工會記得，咁就大鑊啦！我鬧完當無事照去行街，點知原來佢哋係下面伏我。」去年3月，御藥堂母公司順騰國際控股（0932）發通告，宣布陳恩德因喪偶後為了專注於家庭事務，而辭任公司董事會主席、執行董事和行政總裁的職務，但仍保留旗下保健、美容補品及產品分部大部分子公司之董事。

▲ 陳恩德離開打拼18年的御藥堂，難免感到不捨。(受訪者提供)

一年後，陳恩德正式和御藥堂「分手」，本來想好好地在春茗中和員工道別，不料遇上疫情無法如期舉辦春茗，陳恩德只好在Last Day時，黯然WhatsApp員工說再見，「真情假意都好，都有十個八個打嚟喊」。他又笑說自己人生中從未經歷過散水，故決定要向全體員工派發散水餅，「仲要叫秘書揀最貴個隻派！散都散得勁啲！」陳恩德捧腹大笑說。

節錄自第652期《iMoney Focus》見人見智。

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