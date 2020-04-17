特朗普顧問誤當COVID-19 為病毒第19版本（有片）

▲ 特朗普顧問誤當COVID-19 為病毒第19版本

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，美國總統特朗普更將矛頭直指世界衛生組織（WHO，簡稱世衛），並已中止對世衛的捐款資助。特朗普高級顧問康韋（Kellyanne Conway）日前亦同聲同氣斥責世衛，但卻將「COVID-19」（即新冠肺炎）誤解成病毒的第19個版本。

康韋周二接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，特朗普早在1月底時已採取果斷行動向中國封關。

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康韋指出，即使特朗普的決定被世衛批評，亦被其他人批評是仇外、種族主義，又被斥此措施是無效，惟此措施其實是有效。

康韋又指，不少科學家及醫生都認為新冠肺炎之後會出變種，並會在秋季復發。不過，康韋誤把「COVID-19」誤解成病毒的第19個版本，藉此諷刺世衛之前有18次機會學習如何處理今次疫情。

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她稱（按此點撃影片，第33秒）：

「各位，這是COVID-19，不是COVID-1啊。」

（This is Covid-19, not Covid-1, folks.）

然而，「COVID-19」中的19是指新型冠狀病毒出現的年份，而非第19個版本。

世衛早前把新冠肺炎取名為「COVID-19」，是「冠狀病毒2019」（coronavirus disease 2019）的簡稱。

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