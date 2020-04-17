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【在家工作】Adobe Stock推免費背景　供用家視像會議使用

科技 19:30 2020/04/17

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Adobe Stock近日推出免費背景供用家下載。

隨著新冠肺炎疫情爆發，不少企業實行在家工作（Home Office）措施，視像會議軟件更成為不少企業的開會模式。為了讓用家保持家中私隱，視像會議軟件如Zoom就加入了虛擬背景功能。而Adobe Stock近日亦推出免費背景供用家下載。

>>> 【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖

Adobe近日共上傳了43款背景圖案到網站「https://assets.adobe.com/public/0318c37b-eb14-48b2-4db1-d5a0d4a83246」中，網站除了有靜態的JPG圖片外，更有MP4動態影片格式，圖片包括了：飛機、日式居酒屋、紅地毯、太空等，而動態影片則有閃亮的星星散落、彩虹及霓虹燈等。

Adobe近日共上傳了43款背景圖案到網站。（Adobe截圖）

除了Adobe外，動畫公司彼思（Pixar）、遊戲公司SEGA及Nintendo等大企亦曾推出免費創意背景圖。Pixar就推出了《海底奇兵》、《玩轉腦朋友》控制室及《反斗車王》等背景圖案；SEGA及Nintendo則分別提供《人中之龍》及《超級瑪利歐奧德賽系列》的圖片。

SEGA則推出《人中之龍》背景圖。

Nintendo推出《超級瑪利歐奧德賽系列》背景圖。

Zoom用家現時只要使用桌面版Zoom登入，點選個人資料＞設定＞打開「虛擬背景」選項＞上載已下載的虛擬背景圖片即可；若使用應用程式登入，就可開啟一個會議＞介面右下角按「更多」彈出列表＞按「虛擬背景」。如果要關閉「虛擬背景」，可在選項中選擇「None」。

>>>【Home Office】Skype重推「Meet Now」對抗Zoom　毋需安裝免費開會

>>>黑客暗網賤賣Zoom帳號　涉逾50萬名用戶

責任編輯：曾曉汶

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