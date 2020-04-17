【美股動態】Netflix創新高 市值超越迪士尼

全球新冠肺炎疫情嚴峻，更衝擊多國經濟。但串流媒體龍頭Netflix（美：NFLX）於疫情期間的股價逆流而上，周三（15日）收市升3.2%，報每股426.75美元，創歷史新高。Netflix市值更高見1,927億美元，超越競爭對手迪士尼（Disney，美：DIS）的1,841億美元。Netflix盤前跌約1%。

【日本疫情】安倍就龜速發資助致歉 擬全民派錢7200元

【日本疫情】東京首次日增逾200確診 派布口罩作用成疑

串流媒體分析公司Antenna表示，觀眾於疫情期間轉為觀看《Tiger King》，以及《The Office》、《Cheers》等高人氣節目重播，有助Netflix的訂戶人數急增。

Lightshed分析師格林菲爾德（Rich Greenfield）亦表示，Netlix於疫情下的訂閱人數有所提高外，更因為疫情而暫停生產活動，有助於積累收入的同時釋放現金流。

Netflix與迪士尼同樣遭疫情嚴重打擊，但Netflix主要靠付費訂閱以賺取收入，而迪士尼則同時經營旅遊業、商品零售等多元化業務，疫情導致迪士尼暫停開放樂園及推遲電影發行時間，導致迪士尼雪上加霜。迪士尼市值曾跌破1,840億美元，遠低於去年底的2,580億美元。

但值得留意的是，即使目前停產目前或有利Netflix營利，但長遠將令該公司今年秋季的新節目數量較預期大減。即使如此，格林菲爾德指出Netflix仍擁有龐大的節目陣容，估計前景仍較其餘競爭對手更佳。

另外，Netflix料將於4月21日公布2020年首季業績。

【菲律賓疫情】杜特爾特威脅戒嚴 封城無效控疫

【美國疫情】伊萬卡違居家令飛新澤西州 白宮急護航

▲ 串流媒體龍頭Netflix市值超越競爭對手，高見1,927億美元。