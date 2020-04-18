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【中小企教室】製作Google Form懶人包　簡單幾步製考卷、報名表！

科技 14:00 2020/04/18

分享：

打工仔必備的Google Form可以製作測驗、招聘報名表，甚至上傳CV、作品的網頁，請留意以下Google Form簡單步驟教學。

不少企業因應疫情要求員工在家工作（Home Office），打工仔使用線上協作工具取代日常需要以紙本文件完成的線下任務。其中為打工仔必備的Google Form，就可以製作測驗、招聘報名表，甚至上傳CV、作品的網頁！其實要做到以上用途，非常簡單，只要留意Google Form簡單步驟教學：

1/測驗

Google Form上設有的測驗功能，選擇題、短答題與自動評分功能。

  • 用戶可直接【點擊此連結】來啟用
     
  • 或在【Google Form】右下角點擊「建立新表單」> 點擊開啟右上方「設定」圖示
  • 進入設定頁面後 > 點選最右方的「測驗」> 打開「設為測驗」便可

    可選擇題、短答題等形式，並設定正確答案與分數。
  • 完成後按右上方的「傳送」圖示，分享測驗URL。

另有以下速成影片教學:

（由港澳特區Google教育家社群製作）

2/招聘報名表

企業在疫情下或轉為主力於線上招聘，用戶同樣可「建立新表單」開設報名表。除了讓應徵者填寫資料，也可新增圖片說明助了解更多。完成後分享該招聘報名表URL便可。

3/上傳CV、作品網頁

  • 在設計題型選項 > 使用檔案上傳功能
  • 啟用該功能後，可以設定: 上傳檔案類型、檔案數量上限、文件大小。

若要查看各用戶已上傳的資料檔案，只須回到自己的 Google Form > 點撃「回覆」，便可看到所有檔案。每個檔案名稱後亦可看到上傳者的 Google 帳號名稱。

責任編輯：張寶燕

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