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新地白石角雲滙變陣推價單售　折實呎價1.35萬元起

股樓投資 18:28 2020/04/17

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本港新冠疫情似有放緩跡象，發展商趁樓市氣氛好轉，急促銷各區餘貨項目，新地（00016）旗下大埔白石角雲滙1期也突然變陣，於周五（17日）公布首張價單，推出162伙單位，折實呎價由13,500元起。

雲滙1期自2018年開賣以來一直招標發售，並沒有推出過價單。該盤推出首輪單位招標時銷情一般，但自從在去年2月底引入回贈優惠，變相劈價兩成後，不足一個月已熱賣逾200伙。

過去一段時間疫情持續，新地暫緩推新盤項目，原於3月時放風聲指快將推出的天水圍Wetland Seasons Park第2期，暫時未見有消息。是次雲滙1期突變陣推出，涉及162伙，實用面積由277至932平方呎，間隔涵蓋開放式至三房。價單定價由563.72萬至2371.4萬元，呎價由13,918至24,881元。如採用項目120天付款計劃，最高可享3%折扣，折實樓價由546萬至2,300萬元，呎價由13,500至24,135元，折實平均呎價17,109元。樓價最低單位為第6座6樓B1單位 ，折實樓價546.8萬元。

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撰文 : 陳詠妍

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