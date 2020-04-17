【航空告急】南方航空3月旅客周轉量按年減72%

▲ 中國南方航空公布3月營運數據，客運運力投入按年減少60.44%，旅客周轉量按年減72.33%。

南方航空 （01055） 公布3月營運數據，3月客運運力投入（按可利用座公里計）按年倒退60.44%。當中，國內、地區、 國際分別同比下降50.72%、93.57%、81.38%。

上月旅客周轉量（按收入客公里計）按年下降72.33%；國內、地區、國際分別同比下降64.14%、98.26%、89.98%。客座率爲58.16%，按年下降24.99個百分點，其中國內、地區、國際分別同比下降22.59、57.27、38.67個百分點。

貨運方面，3月貨運運力投入（按可利用噸公里-貨郵運計）同比下降38.62%；貨郵周轉量（按收入噸公里-貨郵運計）同比下降18.09%；貨郵載運率爲69.69%，同比上升17.46 個百分點。

集團退租2架飛機包括1架A330-300、1架A319，截至3月底，合共運營859架飛機。

集團表示，自1月下旬以來，新冠肺炎疫情在全球蔓延，導致航空需求銳减。截至3月底，中國整體疫情控制情况向好，國內多個省市采取差异化的復產復工政策，故境內的航空客運需求出現一定程度恢復。但由于國際疫情持續擴散，國際航空限制政策趨嚴，國際航空客運量進一步减少。

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編輯：陳華