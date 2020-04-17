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【全球大流行】調查：兩成在華美資企業料疫情加速中美經濟脫鈎

金融經濟 18:14 2020/04/17

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調查顯示，96％的受訪者預計在3至6個月內能恢復正常。

內地新冠狀肺炎疫情緩和，調查顯示，在華美資企業關注焦點由全面復工復產，轉移到物流。另外，兩成受訪企業預計此次疫情會加快中美經濟脫鈎。

由中國美國商會，上海美國商會和普華永道中國聯合發布的調查顯示，約有68%受訪者預計中國將在隨後的3個月恢復正常生產活動，96%的受訪者預計在3至6個月內能恢復正常。

調查又指，因疫情迅速蔓延，運營隨之受限，約一半的受訪者表示運營能力低於正常水平，68%受訪者表示產品服務需求低於正常水平。受訪者又指，物流受限是未來一個月企業面臨的最大挑戰；供應商無法全面恢復產能是第二大關鍵挑戰。

認為中美經濟不可能脫鈎比例下降

此外，關於此次疫情對中美經濟脫鈎的影響，44%受訪者認為這兩個經濟體不可能脫鈎，比例較2019年調查的66%為低，20%受訪者預計會加快脫鈎速度，沒有預設者認為脫鈎速度會減慢。

調查在3月6日至13日期間進行，預測評估新冠肺炎疫情對在華美資企業供應鏈活動的影響。

相關文章：【中國經濟】大摩料中國第二季GDP增1.5%　惟大部份亞洲經濟體將受疫情最大打擊

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編輯：吳敏芳

疫情 商會 經濟 中國 美國 肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

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