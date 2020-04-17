【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊

本周港元定存息格價，隨金管局首次宣布縮減發行外滙基金票據，揼大香港銀行體系總結餘，增加流動性影，全周共有5間港銀減息，包括集友、富邦、招商永隆、大眾財務及建行亞洲，唯一逆市連環推多個高息計劃就有南商。

至於虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）靈活調整不同存期的年息，短存最高息率達3.5厘。專家指虛擬銀行再突擊，但並非推破頂息，料傳統銀行會隨拆息跌而減息，毋須急於還擊。

眾安銀行為首間虛擬銀行，本周新推3個月港元定存息，最高3.5厘。眾安銀行主要針對新客，客戶每推薦一名新客成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，現金獎賞並無上限，新客則可獲「兩厘加息券」，如以該行3個月年息現為1.5厘，即變相加息至3.5厘，但設有存款上限5萬元。

眾安銀行星期五（17日）再出擊，向特選客推一個月港元定存最高享2.8厘，上限也是5萬元。

另一虛擬銀行天星銀行周五也推出新定期存款優惠，劃一將港幣及美元的三個月及六個月定存利率提高至2.3厘及2厘。

【定期存款】虛擬銀行逆市出擊 眾安港元定存推3.5厘高息

【虛擬銀行】天星銀行推2.3厘3個月定存 單次上限500萬 可多次使用

▲ 港元高息定存最新形勢

本周僅得4個交易日，全周共有10間大中小銀行調整存息，最矚目的是上屬眾安銀行突推3.5厘息，令3個月存期的高息榜，今年來首度執位，眾安銀行打入第3位（見表）。

天星銀行雖提供年息5厘3個月高息短存，但只限2000名特選客戶。若計及普羅存戶較能受惠的，工銀亞洲的4.2厘短存仍為最高。

6個月、12個月存期，主要變動來自大眾和南商。6個月存期，大眾財務維持2.35厘居首，南商新推2.05厘，進佔季軍。

一年存期方面，大眾財務大減息率0.55厘至1.8厘，南商新推2.1厘，此消後長後，南商登長息榜之冠。

金管局鬆銀根 定存息難大漲

招商永隆司庫蕭啟洪預計，定存息將較波動，隨了銀行應對疫情變化反覆，而且虛擬銀行屢打游擊戰，如本月初天星銀行以5厘突擊，眾安銀行本周連續出招，不乏傳統銀行反擊，但高息定存往往設有限額。不過，整體來說，金管局全方位放水鬆銀根的措施分周實行，銀行頭寸鬆動，市面並不缺水，港銀暫毋須鬥高息搶存。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享補充，即使虛銀頻採銀彈策略，在牌面上「蝕本搶客」，但力度已不及年初進取。眼下全球新型冠狀病毒疫情暫仍未見盡頭，本港經濟陷疲弱，港銀更加忙於抗疫而非搶息，料最快到半年結，銀行才會出手加息。

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記者︰曾桂芬

注意︰各存息利率視乎銀行的最終條款，大多涉及起存額以外的額外要求