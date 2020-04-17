  • 24°C
香港時間 : 2020417日 (五) 20:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊

金融經濟 19:59 2020/04/17

分享：

本周港元定存息格價，隨金管局首次宣布縮減發行外滙基金票據，揼大香港銀行體系總結餘，增加流動性影，全周共有5間港銀減息，包括集友、富邦、招商永隆、大眾財務及建行亞洲，唯一逆市連環推多個高息計劃就有南商。

至於虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）靈活調整不同存期的年息，短存最高息率達3.5厘。專家指虛擬銀行再突擊，但並非推破頂息，料傳統銀行會隨拆息跌而減息，毋須急於還擊。

眾安銀行為首間虛擬銀行，本周新推3個月港元定存息，最高3.5厘。眾安銀行主要針對新客，客戶每推薦一名新客成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，現金獎賞並無上限，新客則可獲「兩厘加息券」，如以該行3個月年息現為1.5厘，即變相加息至3.5厘，但設有存款上限5萬元。

眾安銀行星期五（17日）再出擊，向特選客推一個月港元定存最高享2.8厘，上限也是5萬元。

另一虛擬銀行天星銀行周五也推出新定期存款優惠，劃一將港幣及美元的三個月及六個月定存利率提高至2.3厘及2厘。

【定期存款】虛擬銀行逆市出擊 眾安港元定存推3.5厘高息

【虛擬銀行】天星銀行推2.3厘3個月定存 單次上限500萬 可多次使用

港元高息定存最新形勢

本周僅得4個交易日，全周共有10間大中小銀行調整存息，最矚目的是上屬眾安銀行突推3.5厘息，令3個月存期的高息榜，今年來首度執位，眾安銀行打入第3位（見表）。

天星銀行雖提供年息5厘3個月高息短存，但只限2000名特選客戶。若計及普羅存戶較能受惠的，工銀亞洲的4.2厘短存仍為最高。

6個月、12個月存期，主要變動來自大眾和南商。6個月存期，大眾財務維持2.35厘居首，南商新推2.05厘，進佔季軍。

一年存期方面，大眾財務大減息率0.55厘至1.8厘，南商新推2.1厘，此消後長後，南商登長息榜之冠。

金管局鬆銀根　定存息難大漲

招商永隆司庫蕭啟洪預計，定存息將較波動，隨了銀行應對疫情變化反覆，而且虛擬銀行屢打游擊戰，如本月初天星銀行以5厘突擊，眾安銀行本周連續出招，不乏傳統銀行反擊，但高息定存往往設有限額。不過，整體來說，金管局全方位放水鬆銀根的措施分周實行，銀行頭寸鬆動，市面並不缺水，港銀暫毋須鬥高息搶存。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享補充，即使虛銀頻採銀彈策略，在牌面上「蝕本搶客」，但力度已不及年初進取。眼下全球新型冠狀病毒疫情暫仍未見盡頭，本港經濟陷疲弱，港銀更加忙於抗疫而非搶息，料最快到半年結，銀行才會出手加息。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

記者︰曾桂芬

注意︰各存息利率視乎銀行的最終條款，大多涉及起存額以外的額外要求

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款】3行鬥加港元定存息　迎戰虛擬銀行突擊
2020/04/03
【定期存款】3行鬥加港元定存息　迎戰虛擬銀行突擊
【定期存款】滙豐定存息最高4厘 無股息不如追存息？
2020/04/02
【定期存款】滙豐定存息最高4厘 無股息不如追存息？
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
2020/03/27
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
金管局回應　3大因素令港滙轉強
2020/03/20
金管局回應　3大因素令港滙轉強
【定期存款】滙豐中銀鬥劈港元存息 恒生出擊重奪冠軍
2020/03/20
【定期存款】滙豐中銀鬥劈港元存息 恒生出擊重奪冠軍
虛擬銀行 定期存款 港元定期存款

上一篇文章

【口罩供應】一田百貨21至24日官網售口罩套裝　介乎109元至338元

下一篇文章

吉利推防新冠病毒汽車 揚言防護媲美N95口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【全球大流行】特朗普公布重啟指引分三階段重啟經濟　道指期貨曾飈逾900點
【全球大流行】特朗普公布重啟指引分三階段重啟經濟　道指期貨曾飈逾900點
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
恒生指數周末前升373點　夜期走勢略軟僅再彈約20點（不斷更新）
恒生指數周末前升373點　夜期走勢略軟僅再彈約20點（不斷更新）
道指倒升納指漲1.7%　恒指夜期收市跌41點（不斷更新）
道指倒升納指漲1.7%　恒指夜期收市跌41點（不斷更新）
【ESPRIT】思捷代理關閉內地全部門店　「比抹布還便宜」
【ESPRIT】思捷代理關閉內地全部門店　「比抹布還便宜」