【體育用品股】李寧首季零售流水跌最多20%

▲ 李寧公布首季營運數據，零售流水按年跌10%至20%。

體育用品李寧 （02331） 公布今年首季營運數據，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）在整個平台的零售流水按年跌10%至20%。受新冠肺炎疫情影響，全部綫下店舖曾在第一季短暫關閉，故無符合同店銷售標準的店舖數據。另外，疫情影響公司訂貨會表現，今年第四季訂貨會（不包括中國李寧及李寧YOUNG）延遲至4月中下旬進行。

公司零售流水（扣除分成前營業額）按渠道劃分，包括零售及批發在內的綫下渠道，則按年減少20%至30%；當中零售渠道按年跌30%至40%，批發渠道則按年跌10%至20%。綫上渠道電子商務虛擬店舖業務按年增長10%至20%。

截至今年3月底，李寧在中國的銷售點數量合共6225個，今年淨減少224個。在淨減少的224個銷售點中，零售業務淨減少26個，批發業務淨減少198個。 李寧YOUNG在中國的銷售點數量共計1026個，今年淨減少75個。

相關文章：

【體育用品股】中動向：Kappa首季零售流水跌20%至30%

【香港零售】佐丹奴首季銷售跌35% 同店銷售跌30%

【零售寒冬】六福上季同店銷售挫57% 港澳業務「未有明顯恢復跡象」

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：陳華