【iMoney環球政經】G7成員國表態支持世衛　 只有特朗普慘被「割席」孤立？

早前美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮發布會中，宣布美國政府將停止資助世界衛生組織（WHO），又指現在正審視世衛在應對新冠肺炎期間，嚴重管理不善及掩蓋疫情。不過多國都紛紛表態支持世界衛生組織（WHO），同心抗疫。除美國外，其他七國集團（G7）成員國，包括加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本都表示支持世衛，有英國媒體形容，特朗普目前情況猶如被孤立。

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德國總理默克爾（Angela Merkel）透過發言人指，只有透過國際合作才能令疫情得以解決。 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）亦認同，更表示世衛是各國合作及協調的重要部份。

英國《衛報》形容，在多名G7領袖都紛紛和特朗普持相反立場，特朗普顯得孤立無援。白宮則反駁指在G7會議上，有領袖表示支持美國對世衛的批評。白宮又稱，會議上主要內容都是世衛在處理這場疫情時欠透明及長期處理失當，G7領袖促請世衛作深入的評估及改革。

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