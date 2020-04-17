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【盈喜盈警】一文看清企業營運數據/業績　羚邦料去年溢利跌逾50%

金融經濟 22:02 2020/04/17

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港股上市公司陸續披露首季度業績，投資者關注疫情對首季企業業務影響。

港股踏入首季業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為4月17日（周五）公布的企業營運數據/業績：

羚邦

羚邦 （02230） 發盈警，預期截至今年3月底止，收益及權益持有人應佔溢利將會分別減少逾30%和逾50%，主因全球經濟展望欠佳和新型冠狀病毒在全球爆發，導致媒體內容發行業務收益減少。

盈警公告

東方航空

東航 （00670） 3月客運運力投入（按可用座公里計）按年下降69%，其中國內、 國際和地區航線客運運力投入分別下降64%、77%和92%；貨郵載運量則按年下降54%。

【航空告急】東方航空3月客運運力跌7成 料首季現重大虧損

江南集團

江南 （01366） 去年營業額按年增7.4%至145.2億元（人民幣，下同），溢利按年增1.1倍至3.8億元，派末期息0.5港仙。

業績公告

山水水泥

山水水泥 （00691） 發盈警，預期截至3月31日止三個月，集團之虧損將較去年同期大幅增加，主因受疫情影響，導致企業延遲復工，水泥銷量減少所致。

盈警公告

盈信

盈信 （00015） 發盈警，預期至今年3月底止全年， 將錄得淨虧損。主因年內沒有完成物業銷售交易，投資物業於年末當日之公平價值減少，以及疫情令部份地盤工程暫停，故合約工程分部之收入下降。

盈警公告

李寧

李寧 （02331） 今年首季李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）在整個平台的零售流水按年跌10%至20%。受新冠肺炎疫情影響，全部綫下店舖曾在第一季短暫關閉，故無符合同店銷售標準的店舖數據。

【體育用品股】李寧首季零售流水跌最多20%

南方航空

南航 （01055） 3月客運運力投入（按可利用座公里計）按年倒退60.44%。當中，國內、地區、 國際分別同比下降50.72%、93.57%、81.38%。

【航空告急】南方航空3月旅客周轉量按年減72%

味千

味千 （00538） 公佈首季營運數據，集團同店銷售按年跌56.4%，快速休閒餐廳業務銷售按年跌54.1%。

營運數據公告

亞洲水泥

亞洲水泥 （00743） 發盈警，預期首季未經審核的權益持有人應佔利潤將按年減少，主要由於期間爆發新型冠狀病毒致集團產品銷量下降。

盈警公告

深圳高速公路股份

深圳高速公路股份 （00548） 發盈警，預計首季盈轉虧，虧損1.4億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益後的淨利潤預期約1.6億元。

公司表示，集團首季經營和投資的收費公路路費收入按年普遍下降約70%，同時收費公路經營成本仍需正常支出，導致集團出現虧損。

盈警公告

中國動向

中國動向 （03818） 公佈截至今年3月底止第四季營運數據，Kappa品牌店鋪（不含Kappa童裝業務及日本業務）於整個平台的零售流水按年錄得20%至30%高段下降，其中，綫下業務錄得30%至40%中低段下降，電商業務錄得10%至20%低段下降。中動向指，集團將繼續加大關閉低效店舖的力度。

中國動向上季同店銷售錄中高單位數增長 電商成主要動力

中石化油服

中石化油服 （01033） 發盈警，預計首季虧損1.82億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益後的淨虧損約為2.16 億元。

公司表示，1月以來，新冠肺炎疫情對中國乃至全球經濟造成較大 影響，國際油價斷崖式下跌，加劇了境內外油服公司的經營壓力。受疫情影響， 公司主要專業工作量和營業收入按年顯著減少，停待費用和防疫支出按年增加。

盈警公告

中國鐵塔

中國鐵塔 （00788） 公佈，首季營業收入按年增長4.2%至196.9億元（人民幣，下同），息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）增長6.9%至145.3億元，純利按年增長13%至14.52億元。

中國鐵塔首季多賺13% 收入增長4.2%

佐丹奴

佐丹奴 （00709） 公佈，第一季度銷售額下跌34.6%，若按固定匯率換算，則下跌33%。自從新冠肺炎大流行爆發以來，許多國家已實施公共衛生措施和「封城」，故而導致社會和商業活動停頓，此外中美貿易爭端結果亦尚未清晰，種種因素均嚴重影響消費者情緒及多個市場中店鋪的客流量，集團可比較門市銷售額下降30.2%。

【香港零售】佐丹奴首季銷售跌35% 同店銷售跌30%

 

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編輯：陳健婷

 

味千(中國)（00538） 香港股票 中國動向（03818） 中國鐵塔（00788） 佐丹奴（00709） 中石化油服（01033） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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