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【科技一周回顧】iPhone SE 2020登場　黑客暗網賤賣Zoom帳號

科技 20:00 2020/04/17

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. iPhone SE 2020登場　僅3,399元重獲Touch ID周五可預訂

蘋果周三（15日）宣布，正式推出iPhone SE 2020。iPhone SE 2020除了重用iPhone 8的設計外，亦配備Touch ID。iPhone SE 2020將美國時間4月17日預售，並將於4月24日發貨，而香港售價將由3,399元起。

>>>【新iPhone】一文看清iPhone SE 2020 與上代機款有何分別

>>>【新iPhone】有史以來最低價　iPhone SE「平」得有理？

>>>【新iPhone】iPhone SE明起正式開賣　先達店主料難炒起

>>>【新iPhone】iPhone SE 2020京東破32萬預訂　全因「保值Trade in」加持？

2. 黑客暗網賤賣Zoom帳號　涉逾50萬名用戶

受新冠肺炎疫情影響，即時視像會議軟件Zoom近日成為大眾摯愛。但近日Zoom爭議四起，雖然創辦人袁征曾出面致歉，但依然無助解決Zoom的安全問題。日前再有美國網絡安全專家發現，有超過50萬個Zoom帳號被黑客入侵，帳號資料更在暗網（Dark Web）中以賤價出售。

>>>資料安全惹爭議　Zoom允許用戶指定資料中心區域

>>>【在家工作】Zoom以外的選擇　Home Office會議取代軟件大集合

3. 【科技抗疫】蘋果Google聯手研發　手機藍牙追蹤肺炎病患者​​​​​​​

新冠肺炎疫情全球爆發，能否追查病患的感染來源成為控疫焦點。兩大科技巨頭蘋果與Google就少有地聯手宣布，推出藍牙技術應用方案，幫助政府及衛生機構減低病毒傳播。

>>>【新冠肺炎】Andriod手機藉Google追蹤疫情　國產機除外

4.【新冠肺炎】網絡釣魚詐騙案增　網絡保安公司籲企業做好準備​​​​​​​

新冠肺炎疫情影響全球各國，在家工作及遠程學習已成為不少人生活方式，唯不法份子亦利用此機會，發動網絡攻擊。近日有網絡安全方案供應商發現，與新型冠狀病毒相關的網絡攻擊與日俱增，呼籲企業主管應採取措施保護員工，以保障設備及家居網絡安全。

>>>滙豐：5成港人曾遇網上騙案　29%遭金錢損失

>>>Sophos發現逾30個iOS敲詐程式　合共騙取約港幣3.4億元

責任編輯：曾曉汶

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