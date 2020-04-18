【iMoney迎5G時代】5G打造智慧城巿有商機

▲ 5G有助實現智能城巿的構想，令城巿更有效被管理及宜居。（資料圖片）

有人形容5G的應用，是人類的第四次工業革命，因為5G令人工智能及大數據等科技的應用踏前一大步，正為生產到個人生活帶來革命。由於5G可快速傳輸大量數據，預計將推進物聯網技術（Internet of Things，簡稱IOT）。物聯網簡單而言，是透過電腦及手機等將周邊物件聯繫及溝通，形成生態，這項技術的應用除了在家居，更遠大的目標是應用到城巿，建設智慧城巿，讓城巿更有效地被管理，更宜居住。

相關文章：【iMoney迎5G時代】數碼通年中推5G 料手遊、煲劇迷成首批用家

相關文章：【iMoney迎5G時代】5G手機生產兩大陣營

相關文章:【iMoney港股分析】【內地GDP首跌】5G投資勢加碼 兩隻股隨時跑出

不少大城巿都着力建設成為智慧城巿，智慧城巿聯盟會長楊文銳認為建設智慧城巿有商機。他舉例，以杭州為基地的內地網商阿里巴巴（09988）與當地政府合作，提供連串的城巿應用解決方案，這些方案「打包」成一套「城巿大腦」方案，賣到其他內地城巿，「這帶動當地的科技及智能城巿公司到另一個地方有發展。」香港可參考這種模式，也將一些解決方案帶到其他地方，例如東盟國家。

▲ 智慧城巿聯盟會長楊文銳認為，發展智慧城巿可帶來商機。（郭紫珊攝）

相關文章:【5G時代】5G帶來第四次工業革命 5G個G是什麼?

相關文章:【iMoney迎5G時代】5G跟4G手機有什麼不同?

相關文章:【iMoney迎5G時代】 5G改變世界4個場景

雖然5G技術應用將加快智慧城巿發展步伐，但當中有不少挑戰。楊文銳以無人車為例，現時很多公司都積極研發無人車，他相信無人車真正「落地」還需要等待一段時間，「無人車要做的，除了車零件與零件之間的溝通，還有與車上搭客，還有周遭環境的溝通，例如路上交通燈、建築物、旁邊經過的車等，過程要同時處理大量數據。其次是若有意外，是誰的責任？這都將開車這件事重新定義。」他又指，已發展城巿道路密集繁忙，要試用無人車會有困難。不過，若無人車成主流，將有助解決城巿塞車問題，城巿人出行更省時方便。

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!