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大馬封關　難民漂流兩月逾三十人死

環球政經 18:45 2020/04/17

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孟加拉海岸防衛隊昨天（16日）表示，他們於4月15日救出在拖網漁船上漂流了58天的396名羅興亞難民，船上另有逾30人死亡。該批難民原定前往馬來西亞，但當地因新冠肺炎疫情而實施嚴厲的海上巡邏措施，拒絕難民的船登岸。漁船後來漂到孟加拉水域，難民終獲救。

孟加拉海岸防衛隊發言人拉赫曼（Shah Zia Rahman）指難民當中包括150名男子、182名女子以及64名兒童，均來自不同的難民營。他們都以馬來西亞為目的地，但被大馬的海岸防衛隊拒絕登岸，漁船曾嘗試折返緬甸，但緬甸海軍在一度拘留他們後，又將他們推向孟加拉。

拉赫曼稱早前接到情報後，花了3天才搜索到這艘難民船，最後在東南面海岸發現船隻並拯救難民，當局已即時帶難民到附近的海灘。拉赫曼稱會調查難民是否來自緬甸若開邦，再另作安排。

孟加拉官員引述船上的生還者稱，兩個月內船上一共有32人餓死，他們的遺體被拋進海裏。官員又指該批難民有很多人嚴重營養不良及脫水，健康情況令人擔心。

非政府組織「若開計劃」（Arakan Project）的總監萊瓦（Chris Lewa）認為新冠肺炎不是可以拒絕難民入境的理由，他又估計仍有羅興亞難民船在海上漂流，希望各國合作。聯合國難民署（UNHCR）則表示會協助政府安排難民到隔離設施，並會提供醫療協助。

撰文 : 林展鋒

肺炎 新冠肺炎 孟加拉 出入境管制 疫情 新冠肺炎疫情

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