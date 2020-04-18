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【iMoney迎5G時代】5G手機生產兩大陣營

環球政經 07:22 2020/04/18

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現時5G手機品牌主要來自中國及韓國。(王嘉昌攝)

現時5G手機生產商主要來自兩大陣營，一是韓國的三星，二是中國以華為為首、Vivo、OPPO及小米，這似乎定下未來5G手機生產的格局。科技對沖基金易方資本創辦人及投資總監王華指生產5G手機不在技術難度上，反而是專利帶來的限制，他指3G、4G手機也有相同情況。若手機商的核心專利不多，這將影響其生產的手機在海外市場的銷售，手機商可能要多付費用給專利方，始能在海外市場銷售，令成本增加減低競爭力，或只容許在局部市場、或甚至不容在海外市場銷售，「現時在核心專利技術上，三星最多，而Vivo及OPPO的核心專利則不多。」

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5G服務剛起步，巿場仍以4G手機為主流。(王嘉昌攝)

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至於華為，因受美國貿易制裁，王華估計華為的優勢將被淡化，將集中做內地市場，而三星會搶佔華為原有的海外市場。他又指，三星的優勢，由生產到銷售的垂直整合模式，擁有自己生產手機零部件的工廠，因此可以快速反應。反觀華為，其晶片由台積電供應，但現時受美國制裁，估計供應商亦承受壓力，變相影響到華為。

 

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撰文 : 鄭靜珊

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