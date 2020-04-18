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【iMoney迎5G時代】數碼通年中推5G 料手遊、煲劇族成首批用家

環球政經 07:23 2020/04/18

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數碼通是投得5G頻譜，現時推出升級5G計劃，但未公布服務收費。（王嘉昌攝）

投得5G頻譜四家電訊商之一數碼通（00315），其總裁葉安娜早前接受本刊專訪，該公司推出5G升級計劃，用戶選購三星5G手機Galaxy S20可於5G服務推出一個月內享優惠由4G轉到5G，此舉先吸引一批已有興趣用5G的手機客。

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數碼通總裁葉安娜指5G服務將於第二、三季之間推出。(王嘉昌攝)

葉安娜指公司計劃今年第二、三季之間會推出5G服務，到時會公布服務收費。她指5G項目上最大投入就是基建，建設5G網絡。據知5G網絡的鋪設並不是由零開始，乃建基於4G網絡上。而鋪設5G網絡，室內比室外的挑戰較大。她舉例如維園，公司會考慮怎樣令網絡支援到，讓用戶會收得好；但室內要得多方人士同意，例如業主、物管公司等，才能進行鋪設工程，進度相對較需時。所以在早期階段室外比室內會較多機會用到5G，預料室外覆蓋八成，現時數碼通與愛立信合作建設5G無接入網 （RAN）及核心網。

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5G服務最初階段將應用於手機通訊及娛樂。(資料圖片)

數碼通鋪設5G網絡的策略，是民商並行，「室內會先選核心區重點商廈及商場，這是『頭炮』鋪設點，室外則是人流多的地方，我們將是商用民用一齊推，屋企打機始終不會每日10多小時，反而上班時間可能佔整日8小時以上，所以我們認為商用也十分重要。」不過，葉安娜預計，最先採用5G服務的消費者，「5G比4G快10至20倍，時延短至1毫秒，打遊戲機、煲劇會體驗得到，我估計他們會是最快用5G服務的一群。」

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撰文 : 鄭靜珊

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