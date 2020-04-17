【日本疫情】東京首次日增逾200確診 派布口罩作用成疑

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日本疫情惡化，重災區東京的新冠肺炎確診人數迫近3000人，首次單日增逾200宗。日本郵便周五（17日）開始在東京派送由政府發放的布口罩，其後才陸續擴大至全國派送。惟布口罩抗疫作用成疑，有網民更戲稱「安倍口罩」。
日本口罩短缺，首相安倍晉三撥出466億日圓，向國民發放布口罩。政府計劃在5月內，向5000萬戶家庭發放每戶2個布口罩，重災區如東京獲優先派送。
東京都內感染人數較多的是世田谷區和港區，12萬隻口罩周四（16日）運抵世田谷郵局，7名郵差周五早上出發送件。有居民認為，措施或多或少幫到人，但估計很多人不會使用布口罩，直指「成本效益很低」。
專家指出，布口罩纖維縫隙大於不織布口罩，防護效果有限。共同社上周的全國調查顯示，76.2%受訪者不肯定措施有用。
截至周五下午東京，確診累計2796宗，56人死；日本本土確診（不計鑽石公主號）累計9618宗，197人死。
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