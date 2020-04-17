【體育用品股】中動向：Kappa首季零售流水跌20%至30%　

▲ 中動向指，集團將繼續加大關閉低效店舖的力度。

體育用品股中動向 （03818） 公布，截至今年3月底止第四季營運數據，Kappa品牌店鋪（不含Kappa童裝業務及日本業務）於整個平台的零售流水按年錄得20%至30%高段下降，其中，綫下業務錄得30%至40%中低段下降，電商業務錄得10%至20%低段下降。中動向指，集團將繼續加大關閉低效店舖的力度。

期內，Kappa品牌店舖整個平台同店銷售按年錄得中低單位數下降。其中，若剔除受疫情期間影響而店鋪關閉的時間段，線下業務錄得低單位數下降，電商業務錄得10%至20%低段下降。

中動向表示，上一個財年累計零售流水及同售銷售錄得按年低單位數增長，線下業務錄得中低單位數下降，電商業務錄得20%至30%高段增長。

截至今年3月底止，不含Kappa童裝業務及日本業務，Kappa品牌店舖數量為1,129間，按年淨減少80間。受疫情影響，目前98%店舖已恢復營運。

中動向指，會以提升品牌核心競爭力為主要出發點，大力推進產品團隊的改革和建設。目前產品團隊的組織架構已進入實質性的整改階段。同時，未來集團將會持續提升銷售團隊本地化管理、強化產品銷售團隊的改革，以及加快全渠道貨品流轉的速度，降低庫存水平。

中動向今日升3.2%，收報0.65元。

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責任編輯：袁諾曦

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