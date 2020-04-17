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美國多地停課　18年來首個3月無校園槍擊案

環球政經 18:00 2020/04/17

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在新冠肺炎的影響下，美國各地的學校自3月初宣布停課，校園陸續關閉，以阻止病毒繼續擴散。然而，校園的關閉亦意外令2020年3月份，成為美國18年來第一個沒有校園槍擊案的3月。

哥倫比亞廣播公司新聞頻道（CBS News）於周二（14日）引述國家校園安全中心（National School Safety Center）及國家校園安全保護局（National School Safety and Security Services）的消息指，自2002年開始，美國每年3月份都會發生校園槍擊事件，而今年3月打破了紀錄，一宗校園槍擊案也沒有。美國部分院校利用線上教學教授課程取代傳統教學，停課措施可能延續至學期結束，有效阻止校園槍擊案發生。

雖然2020年3月校園槍擊案歸零，但美國槍械的銷售量卻創新高。售賣槍械的商店經理透露，近期的來客量大增，顧客購買槍枝的主要原因是希望疫情中自保，擔心疫情一發不可收拾。然而，《新英格蘭醫學雜誌》2018年刊登的一篇研究指出，槍械問題已經成為美國年輕人第二大死因，死亡人數僅次於車禍死亡，情況令人擔心。

由於槍械的銷量急升，有專家擔心學校重開後，校園槍擊事件有可能會因此增加，學生將面臨更危險的情況。

撰文 : 林展鋒

槍擊 新冠肺炎 學校 美國 疫情

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