【港股追蹤】疫情帶挈亞視不死？　今日急升四成幾

疫情受控續有進展，港股今日急升超過370點，普遍股份都錄得理想升幅，升幅榜中更出現一個亞洲電視（00707）這個久違名字，股份今日急升42.1%，收報0.054元，成為全日主板升幅最多的股份。

當年免費電視台亞洲電視2015年不獲續牌後，2016年4月牌照期屆滿「熄機」，至2017年獲協盛協豐收購大部分股權，改以 OTT 形式繼續運作，協盛協豐2018年4月更改名為亞洲電視控股。

改變營運模式後的亞洲電視，仍未能擺脫燒錢命運，2018年全年虧損高達8億元，到去年虧損雖然收窄，仍然蝕超過5.3億元。集團上周更公布，公司3月23日收到債權人根據《公司（清盤及雜項條文）條例》送達之法定要求償債書，要求公司在償債書送達日起三周內涉及償還金額近4,600萬元未償還債務。三周期限屆滿後，債權人可以向公司提交清盤申請。

股價今年1月上旬見高位0.12元，隨疫情影響回落，跌至「神仙股」行列，上周低見0.031元，以年內高位計跌幅高達74%。且看今日升逾4成後，能否再現「亞視永恒」之神話。

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