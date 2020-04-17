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【科技抗疫】亞馬遜建病毒檢測研究室　為員工定期檢測

科技 17:45 2020/04/17

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貝佐斯在信函中提及，現時已經組建了一隊由科學家、經理和軟件工程師組成的團隊，用作建立內部病毒檢測。

隨著新冠肺炎疫情持續擴散，電商巨頭亞馬遜（Amazon）確診員工人數亦不斷上升，部分設備已關閉並全面消毒。情況愈趨嚴重，亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）近日向股東致年度信函，表示亞馬遜正在提升新冠病毒檢測能力，準備組建團隊及建立檢測實驗室，為所有員工作定期病毒檢測。

>>>【新冠肺炎】亞馬遜警告口罩賣家勿亂加價

貝佐斯在信函中提及，亞馬遜目前正在努力保持其電子商務業務的正常營運，但現時多名員工感染了新冠肺炎病毒，打亂供應鏈。目前為保障員工安全，以及協助於恢復經濟運行，必須儘快提升檢測病毒的能力。

他補充，現時已經組建了一隊由科學家、經理和軟件工程師組成的團隊，用作建立內部病毒檢測，並在短期內建立第一個檢測實驗室，為所有員工定期作檢測，包括沒有出現相關新冠肺炎症狀的員工。

亞馬遜現時會在員工上班前，隔著膠片為他們探熱。（亞馬遜資料圖片）

亦會定期為門把手、樓梯扶手等公眾地方消毒。（亞馬遜資料圖片）

除此之外，貝佐斯在信中亦強調，亞馬遜正努力保護員工免受病毒感染，包括在世界各地工廠分發口罩、為員工探熱、定期對門把手、樓梯扶手等公眾地方消毒等。與此同時，亞馬遜取消了輪班時的站立會議，錯開員工的休息時間等，確保員工的社交距離。

>>>【全球大流行】亞馬遜增聘10萬勞工　應付疫情訂單激增

>>>Amazon捐贈1億美元予食物銀行　引員工不滿

責任編輯：曾曉汶

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