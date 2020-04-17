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《One World: Together at Home》全球巨星撐醫護 JOOX4月19日網上全程直播

科技 16:50 2020/04/17

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國際樂壇天后Lady Gaga早前獲世界衛生組織邀請，跟Coldplay主音Chris Martin，Dion、Jennifer Lopez、John Legend等多位知名音樂人，聯同Global Citizen組織參與策劃的大型群星演唱會《One World: Together at Home》為醫護打氣，當中包括本港兩大歌神張學友和陳奕迅參與。

《One World: Together at Home》將於香港時間4月19日凌晨2點起開始，音樂串流平台JOOX宣布將於4月19日在香港和澳門、印尼、馬來西亞、緬甸、泰國及南非呈獻全球電視廣播和串流特備音樂節目「One World: Together At Home」，以行動應對新型冠狀病毒疫情大流行。

「One World: Together At Home」播映時間表如下：

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