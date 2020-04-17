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瑞德西韋臨床測試佳 新冠肺炎重症患者一周內出院

環球社會熱點 16:45 2020/04/17

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瑞德西韋臨床測試佳 新冠肺炎重症患者一周內出院

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續之際，卻傳來好消息。外媒報道指，由美國藥廠吉利德科學（Gilead Sciences）研發的瑞德西韋（remdesivir）臨床測試結果佳，幾乎所有病人服用瑞德西韋後在一周內就能出院。

美國醫療新聞網站《Stat》周四報道，芝加哥大學醫學院就瑞德西韋展開第3階段臨床測試，有125名新冠肺炎患者參與測試，其中113名為重症患者。結果顯示，大部份患者的發燒及呼吸道徵狀都迅速康復，並在一周內出院。

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芝加哥大學醫學院傳染病專家馬蘭（Kathleen Mullane）指，好消息是大部份患者已經出院，惟有2名患者不幸離世。

不過，此仍未足以證明瑞德西韋能治療新冠肺炎。報道指，吉利德科學望在未來一個月獲得更多研究的數據，亦打算再尋找4,000名患者作臨床測試。

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瑞德西韋在治療同為冠狀病毒的沙士（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）有些功效。中國及美國等一些衛生機構，亦曾使用瑞德西韋治療新冠肺炎病人。

美國總統特朗普曾形容，瑞德西韋及治療瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine），在治療新冠肺炎方面有令人鼓舞情況。

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