【疫情囤糧】驚無糧食無水飲　比爾·蓋茨多年前就在地下室囤糧

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，多國實施防疫措施要求民眾居家隔離，導致全球各地出現「恐慌性囤糧」。然而本周四（16日）據外媒報道，比爾·蓋茨（Bill Gates）夫婦早於多年前就開始在家中的地下室屯糧。

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梅琳達·蓋茨（Melinda Gates）周四接受英國廣播公司訪問時稱：「很多年前，我們曾談論過，『如果沒有乾淨的水怎麼辦？如果沒有足夠的食物怎麼辦？』因此，我認為應該提前做些準備工作。」

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在比爾·蓋茨的家中，平時就會在地下室儲備一些食物，梅琳達表示，他們不能準備某種藥物或疫苗來應對現時的疫情，因為現時並沒有可用於治療新冠病毒的工具。

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早於2010年，比爾蓋茨就在2009年H1N1疫情爆發后警告，一場大流行病即將爆發。他還稱：「世界需要以準備戰爭一樣嚴肅的方式，來面對大流行病。」

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