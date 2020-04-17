JOOX推全港首個串流音樂平台音樂獎項 由樂迷投選最佳歌曲和歌手

為了表揚歌手們過去一季的出色作品，音樂串流平台JOOX舉辦「JOOX TOP 聽推介」（2020 JOOX TOP MUSIC AWARDS），為首個根據JOOX網上點播數字及樂迷投票的串流音樂平台獎項，讓全港樂迷投選心目中的最佳歌曲和歌手。

「JOOX TOP聽推介」第一季季選四大獎項現正公開投票，由即日起至4月24日晚上11時59分，公開讓JOOX香港免費及VIP會員投票。第一季季選是根據1月1日至3月31日內派台歌曲的點播次數及JOOX編輯推介作為指標，按四大類別：新歌、歌手、OST及K歌，分別計算出頭20首歌曲及20名歌手，讓樂迷投選出最愛。

在投票期內，每位用戶按每個獎項類別每日最多可投10票。投票結束後，JOOX 將會公布各類別的用戶投選TOP 1及JOOX TOP 10獎項。

每季JOOX都會有特別的頒獎形式為得獎歌手歌曲送上由全民投票得出來的「JOOX TOP 聽推介」季選獎項；而每季的得獎歌曲歌手亦將直入年尾的「2020 JOOX TOP 聽推介」總選候選名單。

投票網址︰按此

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