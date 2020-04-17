【疫市營商】疫情打擊旅遊業　康泰旅行社轉做網店HTMALL

▲ 康泰旅行社推出「HTMALL」康泰網上商店，採購各個旅遊目的地備受歡迎的特產名物，以及防疫物資、旅行用品、本地玩樂產品。（HTMALL網站圖片）

疫情令全球旅遊業全面冰封，生意大受打擊。康泰旅行社推出「HTMALL」康泰網上商店，採購各個旅遊目的地備受歡迎的特產名物，以及防疫物資、旅行用品、本地玩樂產品，希望能幫助旅客們一解渴望旅遊之心，即使不去旅行也能買手信和旅遊用品。

【疫市營商】網店生意按年升10% 靠買家留言擴客源

康泰旅行社發言人坦言，沒有出團公司便沒有收入，還要支付員工薪金、租金等開支，面臨嚴峻考驗，是次銷售旅遊周邊產品成本很高，只希望靠薄利多銷，暫時填補停辦旅行團的缺失，還有更長遠的計劃。

康泰又指，疫情期間仍積極研究疫後旅遊新路線，相信經過低迷、壓抑之後，港人旅遊需求定必會反彈，旅遊業會在疫後再度興盛。

【新冠肺炎】疫情下網上銷售不跌反升 貿發局籲企業趁機檢視營運

【疫市營商】疫情為網店帶來訂單 SHOPLINE業務更勝網購旺季

為推廣全新HTMALL網店，由即日起至5月16日，凡於HTMALL登記成為會員，並首次購物，可享全單8%折扣優惠及〈海天堂龜苓膏〉特飲券、現金優惠券一套價值230元。

責任編輯：朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l