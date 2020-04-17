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【疫市營商】疫情打擊旅遊業　康泰旅行社轉做網店HTMALL

商業 16:35 2020/04/17

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康泰旅行社推出「HTMALL」康泰網上商店，採購各個旅遊目的地備受歡迎的特產名物，以及防疫物資、旅行用品、本地玩樂產品。（HTMALL網站圖片）

疫情令全球旅遊業全面冰封，生意大受打擊。康泰旅行社推出「HTMALL」康泰網上商店，採購各個旅遊目的地備受歡迎的特產名物，以及防疫物資、旅行用品、本地玩樂產品，希望能幫助旅客們一解渴望旅遊之心，即使不去旅行也能買手信和旅遊用品。

【疫市營商】網店生意按年升10%   靠買家留言擴客源

康泰旅行社發言人坦言，沒有出團公司便沒有收入，還要支付員工薪金、租金等開支，面臨嚴峻考驗，是次銷售旅遊周邊產品成本很高，只希望靠薄利多銷，暫時填補停辦旅行團的缺失，還有更長遠的計劃。

康泰又指，疫情期間仍積極研究疫後旅遊新路線，相信經過低迷、壓抑之後，港人旅遊需求定必會反彈，旅遊業會在疫後再度興盛。

【新冠肺炎】疫情下網上銷售不跌反升　貿發局籲企業趁機檢視營運

【疫市營商】疫情為網店帶來訂單　SHOPLINE業務更勝網購旺季

為推廣全新HTMALL網店，由即日起至5月16日，凡於HTMALL登記成為會員，並首次購物，可享全單8%折扣優惠及〈海天堂龜苓膏〉特飲券、現金優惠券一套價值230元。

責任編輯：朱悅瀅

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