【新冠肺炎】周末宅在家　德國寶氣炸鍋焗甜品（附食譜）

▲ 德國寶推出的光波旋轉氣炸鍋，體積不小但可以收藏，可焗製食品。（德國寶提供）

本港新冠肺炎疫情確診數字有所下跌，但疫情仍然持續，留在家中消磨時間於己於人亦有幫助。不少市民為了消時間，都選擇自製點心。不過香港住宅以小見稱，疫情前未必購置大焗爐在家中。德國寶推出的光波旋轉氣炸鍋，體積不小但可以收藏，可暫時焗製食品。

【新冠肺炎】小朋友宅在家有咩玩？ 麥當勞和你做「麥樂操」（有片）

網上有不少蛋糕、餅乾的食譜，但配合不同電器，需要有豐富的入廚經驗。小編整理部份食譜，讓大家宅在家亦可享受烹調樂趣。

【新冠肺炎】宅在家有咩食？ 獨樂樂食火鍋（有片）

食譜：

（一）巴斯克焦香芝士蛋糕

材料：

忌廉芝士250克、淡忌廉70克、砂糖60克、蛋2顆、低筋麵粉10克

做法：

1. 首先將蛋糕模用焗爐紙鋪好備用

2. 在碗中放入忌廉芝士打至幼滑，慢慢加入蛋黃拌勻

3. 加入全蛋 2 個拌勻，之後加入淡忌廉，再發打至均勻，最後篩入麵粉拌勻

4. 將所有材料拌勻後倒入蛋糕模中，預熱至 210 度的焗爐中焗 30-35 分鐘，在最後5分鐘加高上火烤至表面金焦黃色

5. 將芝士蛋糕放涼後入雪櫃冷藏1晚或3至4小時，完成

（二）牛油曲奇

材料：

牛油150克、麵粉150克、糖50克、雲呢拿油1茶匙

做法：

1. 光速氣炸鍋以 170°C 預熱 2 分鐘

2. 將牛油及糖打勻

3. 逐少加入麵粉拌勻，再拌入雲呢拿油搓勻

4. 預熱牛油，將粉糰壓平，切成喜歡形狀，平均鋪於紙上

5. 置於光速氣炸鍋中，焗至金黃即成

【新冠肺炎】宅在家有咩做？ 自製美食消磨時間（有片）

責任編輯：馬意文

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