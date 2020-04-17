【虛擬貨幣】Facebook修改Libra計劃 擬綁定多種貨幣冀獲監管批准

▲ Facebook於去年6月成立Libra組織，惟各國監管機構反應負面。

內地網絡盛傳加速發展央行數字貨幣（DCEP）之際，Facebook提倡的Libra也「死灰復燃」。《路透》報道，Facebook修改了虛擬貨幣計劃，建議Libra與各國貨幣掛鈎，並由全球監管機構進行監管。Facebook希望通過縮減規模，讓Libra獲得監管機構的批准。

報道指，負責Libra的部門週四表示，正尋求獲得瑞士監管部門批准，將提供多種由單一貨幣支持的「穩定幣」（Stablecoins），以及基於這些掛鈎貨幣，重新設計代幣。

Libra發布了2.0的白皮書，就項目已進行4項關鍵更改：（1）除提供綁定一籃子官方貨幣以外，提供單一法幣的穩定幣；（2）通過強大的合規性框架提高Libra支付系統的安全性；（3）在保持其主要經濟特性的同時，放棄向無許可公有鏈系統的過渡計劃；（4）Libra的資產儲備建立強大的保護措施。

Facebook於去年6月成立Libra組織，惟各國監管機構反應負面，甚至打算收緊規管。不少企業如PayPal、Mastercard、Visa、eBay等，亦先後退出Libra。Libra原計劃在6月定推出，但目前在11月中或今年底前推出。

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