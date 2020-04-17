美團平安好醫生齊見紅底 誰可繼續跑贏？

平安好醫生 （01833） 近期強勢未止，屢創上市新高，周五終於一度升破百元大關，曾晉身「紅底股」。另一科網焦點股美團 （03690） 亦剛重返「紅底」，現時兩隻股份股份叮噹馬頭，其後哪隻會領先？

在疫情下，平安好醫生被視為疫情受惠股，推動股價屢創新高，周五股價高見101.1元，上市以來首次晉身「紅底股」，惟創新高後股價回軟，收市倒跌2.6%，報96元。

平安好醫生市值逾千億 超過12隻藍籌



新型肺炎肆虐，帶動內地綫上醫療平台服務，平安好醫生正是最大受惠股。分析亦預期，疫情令用戶習慣使用綫上醫療服務，亦有利帶動疫情過後的長遠需求。平安好醫生今曾見「紅底」，推動市值已達1,030億元，已超過12隻藍籌股，包括新世界 （00017） 、恒隆地產 （00101） 、信置 （00083） 等本地產股。

同時，內地科網龍頭ATM之一的美團近期亦發力，重返「紅底」。兩隻近期大熱的科網股，股價剛好一齊在百元大關上落。從今次的反彈潮看來，平安好醫生的反彈力度強於美團。兩隻股份分別於3月19日見底，平安好醫生於56元見底，美團則於70元見底，現時兩者齊齊達百元大關，即前者已由低位反彈近8成，後者則僅彈逾4成。

這反映平安好醫生的綫上醫療概念正好食正疫情留家及醫療概念，令平安好醫生跑贏其他新經濟股。今年以來，平安好醫生累升近7成，表現優於美團及其他大部分新經濟股。

一年前股價於50元相遇 後美團跑出

在長綫走勢上，美團股價普遍高於平安好醫生。而兩隻股份上一次股份逼近時，2019年3月，當時兩者股價約為50元水平。其後美團跑出，其後季績轉虧為盈，加上納入港股通獲北水支持，都推動美團速團攀升。值得留意的是，美團納入港股通後，美團一直獲北水支持，單是計今年以來，已錄得近百億元北水淨流入。

上次兩股份股價交接時，美團都跑出，今次平安好醫生受惠疫情發力趕上。平安好醫生近日股價抽升，已升破多家大行早前的目標價，倘大行維持看好，新一輪的上調目標價浪潮或會成平安好醫生的催化劑。

不過美團仍獲北水追捧，令美團股價見支持。另恒指公司將於下月公布同股不同權股份納入恒指的市場諮詢結果，預期美團最快8月晉身恒指，中綫利好有餘未盡。

責任編輯：錢家鋒

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