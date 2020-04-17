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【iMoney疫情追蹤】武漢增逾千宗新冠肺炎死亡案　官方提因四原因漏報

環球政經 19:22 2020/04/17

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據內媒報道，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部於今日發布《關於武漢市新冠肺炎確診病例數確診病例死亡數訂正情況的通報》，當中迎武漢市新增過千宗新冠肺炎死亡個案，而官方就解釋是因醫療機構有「遲報、漏報、誤報」病例。

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截至4月16日，確診病例增325宗，累計確診病例數訂正為5萬333宗；確診病例的死亡病例增1,290例，累計確診病例的死亡數訂正為3,869宗。官方就指，由於醫療機構的問題，而導致漏報情況出現。

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官方就有4項解釋有關漏報的原因：

1.疫情早期病人激增，導致醫療資源擠兌，收治能力嚴重不足，有些患者沒有入院治療，在家中病亡。

2.在救治高峰期，醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報和誤報現象。

3.由於收治患者的定點醫療機構快速增加，既有部屬、省屬、市屬和區屬醫院，也有企業、民營醫院和方艙醫院等，少數醫療機構未能及時與大疫情網對接、報送信息。

4.有些死亡病例信息登記不全，存在重報、誤報情況。
 

撰文 : 鄺庭芳

肺炎 武漢 疫情 治療 醫療機構 新冠肺炎疫情

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