【附教學】Google Chrome新功能登場　增二維碼分享連結

▲ Google Chrome二維碼（QR code）分享網址功能，日前終於正式登錄Canary Channel上！

Google Chrome瀏覽器去年底曾推出二維碼（QR code）分享網址功能，不過僅限於測試版本。據科技網站《Android Police》報道，該Google Chrome二維碼（QR code）分享網址功能，日前終於正式登錄Canary Channel上！

首先要在Chrome的Canary Channel上輸入並前往「chrome://flags/#sharing-qr-code-generator」，將「Enable sharing page via QR Code」選項變更為「Enable」，再重啟Chrome啟動該功能。

要使用該QR code分享連結（URL）功能，有兩個方法：

在網址欄位點擊QR code圖示使用功能



在網頁空白處右擊選擇「為這個頁面產生QR圖碼」



▲ 用戶也可在QR code下方的文本框中自行修改URL，即時更新。該URL最多為84個字符。

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責任編輯：張寶燕

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