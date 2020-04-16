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季度投資主題︰5G科技

金融經濟 13:00 2020/04/16

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季度投資主題——5G科技

「5G科技」一詞對大家來説可是既相熟，又陌生。相熟可能是因為大在早前已經聽過不少，又或是在中美貿易戰中因為華為的事件而加深了對5G科技的認識，但是終歸來說，5G科技對大眾來說又好想「只聽樓梯響，不見人下來」。事實上5G科技已漸漸走進我們的生活，最明顯的是在電話通訊服務方面，在本月起於各在電訊公司陸續推出，選擇5G通訊的市民可以體驗下飛快的數據傳輸速度。不過，「5G科技」既然可以成為我們本季的投資主題，其威力當然不只如此。

從供應角度來説，隨著工業發展出更精密的芯片組、設備和網絡的普及，5G 科技的應用將會呈現出指數式的增長。從需求的角度來說，新內容、更快的速度、對數據的依賴增加和對無縫的接洽推動大眾和商業更願意轉向5G科技。根據GSMA的數據，直到2025年，5G在全球的滲透率將會達到18%。當中，美國和南韓的滲透率更超過五成，預計世界有超過一半的人口將可以享用5G網絡。而全球移動通訊系統聯盟更估計，5G將為全世界在未來15年作出近2.2萬億美元的經濟貢獻。

在5G的時代，我們認為集成電路制造商和半導電體制造商將會成為贏家，因為它們是推動發展5G的基本。在過去十年，全球領先的通訊集成電路設計公司在從3G邁向4G的進程中，在2010年尾從市值不足一千億美元升至去年市值超過三千億美元。現時，世界正邁向5G科技，並在生活中有更廣泛的應用，其增長潛力不容忽視。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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