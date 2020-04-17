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【港股追蹤】取消派息　呢隻藍籌股都升5％？

股樓投資 17:55 2020/04/17

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早前滙豐 （00005） 股息派完又收，令股價迅速下跌，不過疫情影響宏觀經濟，不少企業都要留多一點彈藥應對，飽受疫情影響的濠賭股亦不例外，繼永利澳門 （01128） 後，金沙中國 （01928） 今日亦公布不派末期息，不過管理層都表明公司流動性及資產仍然健康，投資者不需要太擔心。

大摩就指，金沙不派息是預期之內，然而終止了自2014年以來年年派息的習慣，難免影響金沙估值，根據大摩統計，金沙自2014年以來，企業價值對EBITDA較同業有近兩成溢價，一是由於持續派息的好習慣，二是非貴賓廳的業務佔比較高。

金沙今日股價一度升近一成，不過中午之後隨大市回落，或多或少受「無息」的影響，不過瑞信就仍然睇好金沙，認為5月澳門自由行應該可以開放，同時從其他區域搶奪市佔率，所以給予目標價43.3元，較現在價格有近三成水位，如果短期內濠賭股調整，不妨趁機入番兩手。

相關文章：【iMoney港股分析】【晉身紅底股】平安好醫生破101元後回落 三大理由值得趁低吸納

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 目標價 EBITDA 藍籌股 派息 澳門 中國

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【港股追蹤】國泰封美國外站再傳cut波音訂單　股價全日飛升4％

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