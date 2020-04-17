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【口罩供應】邱騰華：受資助口罩要先供政府　尚未採購符合認證口罩

商業 16:03 2020/04/17

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商務及經濟發展局局長邱騰華表示，廠商以參與「本地口罩生產資助計劃」名義作售賣宣傳要小心，生產線要先供貨給政府，有剩餘才可以在市場出售。（資料圖片）

近日有傳媒發現，一款自稱為「特區政府口罩生產線配額的首家公司」的口罩V CARE MASK已於市面上有售，懷疑未先供應政府便於市面出售。商務及經濟發展局局長邱騰華會見傳媒時提醒，廠商以參與「本地口罩生產資助計劃」名義作售賣宣傳要小心，生產線要先供貨給政府，有剩餘才可以在市場出售。

【口罩供應】本地口罩生產資助再批5條生產線　月均360萬供港775萬供政府（一表看清）

邱騰華補充，目前13條原則性獲批的生產線，未有一條生產線完全符合政府的要求，估計最快本月底至5月才能完成認證工作。 如果廠商在等待認證期間，售賣預早的貨源，需要符合商品說明條例及消費品安全條例。對於市面上不知名口罩品牌湧現，他指，海關按照上述兩條條例，1月底至今已巡查不少於27,000間店鋪，拘捕40人。

【口罩供應】市面有口罩標榜「首間獲資助生產線」　被質疑未供應政府偷步發售

該局今日亦公布，本地口罩生產資助計劃再批出5宗申請，合共5條生產線，每月平均向政府供應合共775萬個口罩，另可每月平均生產合共360萬個口罩供應本地市場。

【口罩供應】港人關注港產口罩銷售方式　門市網購及抽籤哪樣最可取？

責任編輯：朱悅瀅

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