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【附教學】動物森友會玩家自製藝術博物館　蓋蒂博物館官網開放下載名畫　

科技 15:49 2020/04/17

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蓋蒂博物館在官方網站宣布，容許動物森友會玩家，掃描博物館的藝術品，並放到其動物森友會的島嶼上。

任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會/動物之森》（あつまれどうぶつの森）近日成為城中熱話，該遊戲開放給用家自由發揮創意，自行打造屬於自己的島嶼。近日蓋蒂博物館 （J. Paul Getty Museum）亦摻一腳，在官方網站宣布容許動物森友會玩家，掃描博物館的藝術品，放到其動物森友會的島嶼上。

>>>任天堂新作《集合啦！動物森友會》　推限定版遊戲主機

蓋蒂博物館近日宣布，動物森友會玩家現時可以在其博物館的網站中，搜尋心意的藝術品，例如梵谷的鳶尾花 （Irises）、荷蘭藝術大師倫勃朗的An Old Man in Military Costume等畫作，再根據自己的喜好進行裁剪和生成二維碼（QR code），然後再通過任天堂Switch的手機應用程式掃描。用家其後就可以使用「NookLink」連接Switch和手機，再將畫作下載，並放到遊戲的牆壁、襯衫及地板上。

玩家現時可以在蓋蒂博物館的網站中，搜尋心意的藝術品，如著名畫作《蒙娜麗莎》。（網站截圖）

再根據自己的喜好進行裁剪。（網站截圖）

生成二維碼（QR code）後，就可以通過任天堂Switch的手機應用程式掃描。（網站截圖）

除了蓋蒂博物館的收藏品，玩家亦可搜尋其它博物館的藝術品，例如著名畫作《蒙娜麗莎》、《最後的晚餐》等，都可以搜尋得到。此外，蓋蒂博物館亦鼓勵用家，在下載完藝術品及設計完成後，將動物森友會畫面，上傳到社交平台並標籤「#ACArtGenerator」及標記「@gettymuseum」。

>>>《集合啦！動物森友會》破歷代首週銷量紀錄　拆解爆紅之謎！

>>>動物森友會熱爆全球　婆婆級玩家也沉迷【有片】

責任編輯：曾曉汶

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