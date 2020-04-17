中國GDP倒退堪比文革時期？　一文看清投資界點睇（不斷更新）

▲ 內地今日公布首季經濟增長，按年下降6.8%，差過市場預期之餘，更是1967年文革以來，規模較大的倒退

內地今日公布首季經濟增長，按年下降6.8%，差過市場預期之餘，更是1967年文革以來，規模較大的倒退，其時中國GDP增長按年跌5.8%。究竟市場如何解讀這個情況？中央往後又將如何出招救市？ 本文歸納不同券商、銀行、基金意見，幫你一文看清。

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摩根資產管理

摩根資產管理全球市場策略師朱超平表示，各地期內採取了嚴格的隔離措施，服務業受到的影響最為嚴重，第三產業增加值按年萎縮9.6%，同時第二產業增加值按年亦跌5.2%。不過，隨著國內疫情漸獲控制，復工復產進程上月開始加速，工業、固定資產投資、零售等指標都較前兩個月都有顯著改善。

未來增長前景將在「很大程度上」取決於疫情在中國以外地區的變化，例如疫苗和藥物研發的情況。而目前來看，中國的增長前景仍然面臨下行壓力，外需方面，由於歐美主要國家仍保持嚴格隔離措施，中國出口增長續面臨壓力；內需方面，出於對二次爆發的顧慮，體育賽事和電影院線等部分服務行業，到了下月或仍難恢復。

摩根士丹利

中國最壞時間似乎已過，第二季GDP增長1.5%，但大部份亞洲經濟體於第二季會遭受疫情最大的打擊。

亞洲經濟將會連續兩季收縮，主要因為印度、馬來西亞和菲律賓等感染個案未達顛峰的國家，或擴大封城及社交距離限制力度，次季GDP或收縮1%。

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富達國際

富達國際中國區股票主管、基金經理周文群表示，GDP雖收縮，但人均可支配收入僅僅下降3.9%，且多數生產消費活動已在三月漸漸恢復，所以對次季強勁復甦「很有信心」。

著眼未來，內地GDP結構將持續改善，消費佔比不斷增大，對進出口貿易的依賴程度也會逐步降低，而因為疫情全球大爆發，次季貿易數據將更疲軟。考慮到國內消費和固定資產投資已在四月快速回暖，所以這「兩架馬車」預計將在接下來的GDP增長中扮演更重要的角色。

道富環球

道富環球市場高級多元資產策略師陸庭偉指出，中國料已過了第一階段（控制疫情）和第二階段（復工復產），但完全激活第三階段（國內復蘇）需要更直接的政策舉動，而最新零售數據遠低於預期，表明中國在改善流動性傳導，以及重振內需方面仍有調整空間。鑑於內地家庭財富效應嚴重依賴房地產市場，預期政府或放寬房地產貸款和買樓限制，並通過延遲支付利息，甚至免除各種企業或土地稅來支持開發商財務。

他形容，市場「很可能」需要等到下半年才看到經濟出現更強勁的反彈，但對中國H股仍保持樂觀，皆因其估值較低、且隨著流動性改善、貨幣和財政措施經已出爐。

ING銀行

內地經濟狀況疲弱，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈預計，貨幣及財政政策將陸續有來。貨幣政策方面，LPR下周一將下調20點子，降準亦將持續推出，但將側重聘請大量工人的中小企，以使這些公司更容易得到銀行借貸。

財政政策方面，她料內地將加大「新基建」計劃力度，以進一步穩定就業市場，但補充指隔離措施未必在短期內放鬆，故即使「新基建」項目獲得足夠的資金，相關政策仍見困難。

同時間如果銀行繼續不願向中小企業提供貸款，彭藹嬈相信中央將結合貨幣和財政政策，向中小企保證借貸。

她補充，預下調次季內地GDP預測至按年倒退3.1%、第三季收縮0.5%、末季則增長4.5%，令全年經濟增長將倒退1.5%。

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編輯：莫亦熙