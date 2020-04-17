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尼日利亞為防疫殺18人　比染病死亡人數更多

環球政經 17:45 2020/04/17

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新冠肺炎疫情持續，截至4月16日，尼日利亞（Nigeria）一共累積407宗確診個案，12宗死亡個案。當地的國家人權委員會（National Human Rights Commission）表示，安全部隊在執行防疫封鎖令期間，有至少18人被殺，數字較因染疫死亡的還多。

尼日利亞早前為了減低病毒傳播的風險，在首都阿布賈（Abuja）及其他城市包括拉各斯（Lagos）和奧貢州（Ogun）實施禁足令，強制市民留在家中。委員會的報告顯示，他們一共收到105封有關抗疫措施的投訴信，信中均指控安全部隊侵犯人權。當中包括8宗投訴表示有人動用私刑而導致18人死亡，其中8人懷疑是被西北卡杜納州的懲教人員所殺害，7人被警方殺害，而另外3宗的死亡個案涉及軍方與埃邦伊州特遣隊（Ebonyi State Task Force）。

105封投訴信中亦包括另外33宗涉嫌虐待及13宗涉嫌勒索的個案，報告批評執法人員借抗疫而過度使用武力，嚴重侵犯人權。委員會認為尼日利亞的執法人員濫權，完全漠視生命。

警方發言人姆巴（Frank Mba）就投訴作出回應，稱委員會的指控太含糊，認為他們應該展示被指遭警方殺害者的詳細資料，例如受害者姓名及遇害地點，讓他們採取適當行動。他又指警方將繼續積極執行所有防疫措施，不會容忍任何違法行為。

 

撰文 : 林展鋒

肺炎 新冠肺炎 尼日利亞 疫情 人權 新冠肺炎疫情

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