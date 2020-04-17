【新冠肺炎】瑞德西韋臨床治療藥測試反應良好 研發商︰未有足夠數據

▲ 吉利德研發的抗新冠肺炎藥瑞德西韋測試結果表現良好。

美國醫學新聞網站Stat周四（4月16日）報道指，吉 利德（美︰ GILD ）研發 的抗新冠肺炎藥瑞德西韋（remdesivir），於芝加哥大學臨床測試成效顯著，幾乎全部患者能夠在一周出院。不過，吉 利德表示，從統計學角度，尚不足以確定瑞德西韋作為新冠肺炎治療藥物的安全性和有效性。

吉 利德中國回應內地傳媒查詢時表示，明白公眾對新冠肺炎治療藥物有逼切的需要，因此會非常關注瑞德西韋（remdesivir）的數據。不過，任何試驗要得出結論，都需要對全部的數據進行分析。坊間的報告令人鼓舞，不過從統計學角度尚不足以確定瑞德西韋作為新型冠狀病毒肺炎治療藥物的安全性和有效性。

公司續指，期待在未來一個月獲得更多研究的數據，以幫助確定瑞德西韋治療新型冠狀病毒肺炎患者的安全性和有效性，感謝參與研究的所有研究者和患者所付出的努力。

據早前報道，芝加哥大學在第三期藥物臨床試驗中，試用吉利德公司旗下的抗病毒藥物瑞德西韋治療新冠肺炎重症患者， 總共125位患者中有2人死亡，其餘大多數能夠短期內康復。

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責任編輯︰侯景成