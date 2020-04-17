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院方不提供N95口罩　十名美國護士拒入病房遭停職

環球政經 17:30 2020/04/17

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新冠肺炎疫情在美國迅速蔓延，並陸續出現醫護人員受感染的情況。美國加利福尼亞州某醫院的十名護士要求要在佩戴N95口罩的情況下才工作，卻遭醫院停職。

古力克（Mike Gulick）是一名在普羅維登斯聖約翰健康中心（Providence Saint John's Health Center）工作的護士，他表示院方聲稱因沒有佩戴N95口罩的需要，而拒絕向護士提供口罩。該醫院中的一名醫護人員確診後，古力克與另外9名護士向主管表示，如果沒有N95口罩可佩戴，他們將拒絕進入病房或照顧患者。其後他們遭醫院停職，需要接受調查。

據美聯社16日的報道指，美國全國護士聯合會（National Nurses United）表示該10名護士被醫院停職，在人力資源部門完成調查之前，他們都不能重返工作崗位。  

古力克指他的確診同事加杜拉（Angela Gatdula）曾問過院方，為何醫生可以佩戴N95口罩，護士卻不用，但對方卻表示外科口罩已經足夠。她坦言確診時自己非常害怕，亦擔心下一個確診的護士可能會住院或死亡。

院方發表聲明表示，截至14日，院方都有向所有醫護人員提供N95口罩，並已經增加供應量，亦會每天替口罩殺菌，但院方不願評論護士遭停職的事件。

隨著疫情擴散，美國目前有至少9200名醫護確診新冠肺炎，但仍有許多地方缺乏防護設備。紐約州、麻薩諸塞州、密西根州、伊利諾州、加州與賓州都有醫護發起抗議，在社交平台上以「＃PPEoverProfit」的標籤表達不滿。 

撰文 : 林展鋒

護士 社交平台 疫情 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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