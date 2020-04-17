【新加坡疫情】星外勞宿舍大爆發 傳政府考慮採郵輪安置康復患者

▲ 新加坡政府正考慮採用郵輪，安置已康復的外藉勞工。圖為2月初停泊日本橫濱口岸的鑽石公主號。（資料圖片）

新加坡新冠肺炎疫情再急增逾700人確診，連續多日創新高，外藉勞工宿舍群組續是最大來源，佔單日新增個案近9成。據報，新加坡政府正考慮將康復的外勞安置在郵輪，減低外勞返回宿舍後再次感染病毒、及減少人與人接觸。

外電報道，新加坡旅遊局上周在一封電郵中指，正考慮使用遊輪，用作安置病毒測試呈險性的康復外藉勞工，以降低勞工宿舍的密度，而且郵輪有隨時可用的房間及獨立浴廁，有效減少人與人之間的接觸。

據報，當局正檢視雲頂郵輪公司（Genting）擁有的兩艘船，以檢查是否具有合適的通風系統，安全規程和感染控制措施，每艘船最多可容納2,000人。

同時，新加坡政府將健康的工人遷到公共房屋、軍營及工業船上。

雖然新加坡政府正考慮採用郵輪防疫，但郵輪早在疫症爆發初期曾經是新冠肺炎的病毒溫床，其中停泊在日本一個月及較多港人登船的鑽石公主號，船上最終有逾700人受感染。

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編輯：趙穎妍